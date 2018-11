Un mal arranque condena al UCAM Probelte Jairis en Leganés

El UCAM Probelte Jairis no pudo sumar una nueva alegría a su casillero de victorias esta temporada en la Liga Femenina 2 y el conjunto de Alcantarilla encajó su sexta derrota en lo que va de curso. Las jugadoras que dirige Víctor Verdú, técnico del Jairis, no arrancó con buen pie ayer frente al Laboratorios Ynsadiet Leganés y acabó pagando caro su mal primer cuarto en Madrid (85-63). A pesar de la buena actuación de Vicky Robles, con 20 puntos, el UCAM Jairis no pudo plantarle cara al Leganés durante los cuarenta minutos debido a la gran superioridad de las madrileñas en el rebote (40 capturas de las locales por 26 visitantes).

Pese a que Vicky Robles y Line Piechnik estuvieron acertadas desde el perímetro, al UCAM Probelte Jairis le sentó como un jarro de agua fría el primer cuarto al encajar un parcial de 18-8. En el segundo cuarto, las jugadoras de Verdú solucionaron algunos de sus problemas en ataque, sin embargo, el Leganés castigó los errores del conjunto alcantarillero y lo aprovechó para poner distancias en el descanso (45-23).

Ya en la segunda mitad, el Leganés mantuvo la ventaja a pesar de que el UCAM Probelte Jairis retomó el pulso al partido y mostró una mejor cara que en los primeros veinte minutos (63-43). Las chicas del conjunto murciano no se dejaron ir por el marcador y aguantaron hasta la conclusión dejando buenas sensaciones, pese a la dolorosa derrota (85-63). El sábado será el Picken Claret el que visite el pabellón Fausto Vicent a las 19.00 horas.