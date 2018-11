Duelo con la flecha para arriba

El Badajoz visita el Cartagonova después de ganar los dos últimos partidos tras cambiar de técnico

El FC Cartagena recibe esta tarde (18:00, La 7) al CD Badajoz, en un partido que será solo el preludio el duelo que todo el mundo espera en la ciudad portuaria, el derbi contra el Real Murcia. Sin embargo, los puntos valen igual contra los grana y contra el conjunto pacense, y el Cartagena se juega hoy la posibilidad de encarar el partido de máxima rivalidad desde la comodidad de los puestos de play-off. Ese resbalón en el último instante en Villanueva de la Serena, cuando el conjunto cartagenerista tenía casi atados los tres puntos, no esconde el lavado de imagen de este equipo durante el mes de octubre y lo que marcha de noviembre. El equipo de Munúa ha arrancado, y busca hacer bueno el punto ante el Villanovense con una victoria en casa, contra otro conjunto extremeño, el Badajoz.

Llegan el equipo albinegro con algunas dudas respecto a su once inicial, sobre todo porque la recuperación de Mario Fernández, Vitolo y Fito Miranda no es completa, y el uruguayo podría reservarlos para el próximo compromiso. El canario es el que está en mejor disposición para regresar al once titular, o al menos eso se deduce de las palabras de Gustavo Munúa el pasado jueves. El veterano centrocampista entrena con normalidad y, en principio, volverá a ocupar junto a Miguel Ángel Cordero la medular del conjunto cartagenerista. Durante su ausencia, Munúa ha optado por un dibujo más ofensivo, una especie de 4-1-4-1, en el que el sevillano era el único pivote estático, con dos interiores a sus costados como Jesús Carrillo y Moyita, dos hombres que destacan más por su dinamismo y por su capacidad para combinar que por su trabajo defensivo.

Desde el banco, espera su oportunidad un Julio Gracia que lleva un par de semanas tirando la puerta abajo, a base de goles. El joven futbolista, cedido por el Real Betis Balompié, ha marcado en los dos últimos compromisos del conjunto albinegro, siempre saliendo desde el banquillo, pero su tanto ante el Villanovense finalmente no sirvió para que su equipo se llevara la victoria.

Munúa tendrá que retocar una línea defensiva que en las últimas jornadas parecía totalmente consolidada: Óscar Ramírez, Moisés, Ayala y Jesús Álvaro. Éste último se perderá el compromiso de esta semana por acumulación de amonestaciones, después de ver la quinta cartulina amarilla en el Romero Cuerda.

Así pues, Munúa tiene dos opciones: la más natural, colocar al portugués Luis Mata, o cambiar de banda a Pedro Orfila, habitual natural diestro. El uruguayo parece haber perdido la confianza en el defensor asturiano, que en las primeras jornadas actuaba en cualquier opción de la defensa. Su versatilidad le abre la puerta a ocupar el lateral zurdo esta jornada, a pierna cambiada.

Por su parte, Mario Fernández aún no está listo para ocupar su puesto bajo los palos esta jornada, y veremos si llegará a tiempo para el derbi contra el Real Murcia. Del mismo modo, Munúa comentaba el jueves que Fito Miranda aún tenía molestias y no se sentía cómodo en los entrenamientos.



Nafti revive al Badajoz

Se mide el Cartagena a un CD Badajoz que está volviendo por sus fueros tras el cambio de técnico. En las primeras nueve jornadas, Patxi Salinas no daba con la tecla, y fue destituido tras perder en casa contra el Linense. Desde que el entrenador franco-tunecino, ex del Marbella o el Mérida, cogió las riendas del equipo han conseguido dos victorias seguidas: 0-2 en el campo del Granada B y 2-1 en casa contra el Don Benito. Eso sí, para esta jornada no podrán contar con su delantero centro titular, Francis Ferrón. El máximo goleador del equipo (4 tantos) vio la cartulina roja la pasada semana.