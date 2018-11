Del derbi, mejor no hablar

El derbi ante el Real Murcia del próximo 18 de noviembre empieza a monopolizar todo lo que rodea al FC Cartagena, a pesar de que antes de este partido, el bloque albinegro tenga que disputar el anterior, este domingo, frente al Badajoz (18.00 horas, La 7).

Gustavo Munúa, entrenador del equipo cartagenerista, indicaba que lo mejor sería esperar a que acabe la jornada para poder entrar de lleno en la semana del derbi, aunque está claro que esto sea difícil. «Me gustaría que se pudiera hablar a partir del lunes, pero tampoco hay que esquivarlo, porque sabemos que el siguiente encuentro es muy especial. La realidad es que el próximo partido es este domingo y es lo más importante y tenemos mucho respeto al Badajoz porque nos puede hacer daño. Hay que hacer un buen encuentro, para después enfocarnos en un partido precioso».

Insistía el entrenador de la relevancia del derbi y también del choque ante el Badajoz: «Está ahí y no se puede hacer nada, pero estoy seguro de que mi equipo tiene claro que el partido más importante ahora es el que nos espera ahora y no el derbi».

El técnico uruguayo es muy consciente que el equipo puede dar un golpe de efecto si es capaz de ganar y aprovechar el tropiezo del Talavera para meterse en los play off de ascenso.

El hecho, a pesar de ser circunstancial porque se está disputando la duodécima jornada, no es menor, ya que el Cartagena pisaba el descenso hace pocas semanas. No obstante, el entrenador prefiere no cambiar ni un ápice su discurso y afirma que para él no es tan importante esta situación, como la idea de que su equipo siga avanzando en el propósito de su entrenador: madurar, sentirse seguro, mostrar su aplomo con lo que está haciendo y no estancarse. «Lo primero es seguir con la dinámica que tenemos, no solo a nivel de puntos sino de juego. El equipo no se ha estancado, sino que va creciendo. Cuando nos toque entrar en los play off lo haremos, pero lo importante es enfocarse en el encuentro ante un buen rival. Jugamos en casa y esto debemos aprovecharlo para que así podamos darle una alegría a nuestro público», indicaba.

Un rival con nuevo técnico

Por otro lado, la llegada de Nafti como técnico en el rival de este domingo puede haber dado un plus al Badajoz. Para el preparador albinegro el equipo pacense «tiene una idea de juego muy claro. Esta última jornada logró un resultado que refuerza. Cuando se produce un cambio de entrenador pueden haber variantes. Ahora puede modificarse algún matiz, pero con una línea parecida».

Por otro lado, el césped del Cartagonova, recientemente tratado, supuso un hándicap en la última jornada que el equipo albinegro jugó en casa. El preparador afirma que la evolución ha sido grande aunque le pone algún pero. «Todavía le falta -al campo- y no está como nos gustaría, pero hay que tener un poco de paciencia. Se está trabajando al máximo, pero más allá de eso, va a estar muy bien. Es el mejor campo del grupo y siempre que jugamos en casa estamos encantados».

Munúa repitió equipo por vez primera en Villanueva en esta temporada y argumentaba que en otras jornadas ha hecho cambios por diferentes motivos: rendimiento individual o colectivo o por el rival. «No me canso de repetir que estoy muy contento por cómo está el equipo de enchufado, por la seriedad y porque no se nota bajada en el nivel. Tener variantes es importante porque el año es muy largo. Está claro que la continuidad te da soltura, pero también puedes mejorar cuando no la tienes».

Insiste el preparador que sus jugadores están en un gran momento físico y anímico: «Es fundamental cómo están ahora, que todos los chicos están muy centrados y eso es importantísimo para todos».