Águilas y Lorca se ven las caras tras cinco años

El próximo domingo, en el Grupo XIII de Tercera División, se va a disputar un partido especial dentro de la decimotercera jornada de Liga. Se va a celebrar en el campo de El Rubial a las seis de la tarde. El Águilas, quinto clasificado con veintidós puntos, recibe al Lorca FC, séptimo con dos puntos menos. Ambos acariciando los lugares de play off de ascenso.

Ambas entidades vuelven a verse las caras cinco años después desde la última vez. Ocurrió en la temporada 2012-2013. El Lorca se denominada La Hoya Lorca y el entrenador era Sebastián Jurado.

Al final de la campaña los lorquinos ascendieron a Segunda B, curiosamente con un gol que anotó el aguileño Meca.

Aquel partido disputado en el Rubial terminó 0-2, mientras que en la segunda vuelta también ganaron los lorquinos por 5-1 en el estadio Artés Carrasco.

En esta ocasión, el Águilas no puede contar con Edu Serrano por sanción mientras que Ramón Arcas está lesionado. Los lorquinos no tienen bajas y quizá ya puedan contar con Íñigo Barrenetxea tras nueve partidos ligueros ausente por lesión.



Artigas despierta interés

Una de las atracciones del partido será el goleador lorquinista, Gerard Artigas, quien llegó al Lorca procedente del Izarra. El delantero nacido en La Coruña lleva anotados trece tantos en doce partidos disputados. El pasado domingo hizo tres al Real Murcia Imperial. De ellos dos han sido desde el punto de penalti, donde también ha fallado otro, ante el Muleño.

Gerard Artigas solo tiene veintitrés años y ya está siendo observado por varios equipos de superior categoría tras destacar por encima del resto en el ataque del conjunto lorquino.