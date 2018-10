El técnico avisa de que no saldrán a especular en su visita al Sevilla Atlético.

Gustavo Munúa quiere rebajar las pulsaciones antes de su duelo contra el Sevilla Atlético. Criticado por un sector de la afición, el uruguayo apuesta centrarse en el proyecto a largo plazo y ensalzar la estabilidad institucional de un equipo que es décimo en la tabla clasificatoria, a ocho puntos de la cabeza. Esta semana, el presidente Paco Belmonte mostró su confianza al técnico y garantizó su continuidad hasta el final de la temporada. «Se agradece el apoyo que hay en el club», manifestó el técnico. Para el uruguayo, lo fundamental es la solidez de la entidad cartagenerista, y por ello alabó la gestión de su directiva: «Sabemos de dónde venimos, de la inestabilidad que ha tenido el club. Me parece que se están haciendo las cosas muy bien. El club está en camino. Nos metemos demasiada presión nosotros mismos, y ahora lo que tendríamos que hacer es aprovechar el proyecto».

La próxima piedra en este largo camino es el Sevilla Atlético. El filial sevillista, tras un nefasto inicio de temporada, ha conseguido salir de los puestos de descenso gracias a tres empates y una victoria en las últimas jornadas. Munúa teme el potencial del conjunto sevillista y augura un porvenir mucho mejor para ellos: «Vamos a jugar contra un equipo que muchos de sus jugadores han jugado en Segunda División», apuntó el técnico.

En cuanto al juego, destaca que «es un equipo muy dinámico, con muy buenas individualidades», y piensa que van a ir más conforme avance la competición: «No corresponden los números que tienen la tabla con el equipo que tienen», dijo. Además, apunta que vienen de cuatro jornadas sin perder, y tienen el factor campo a su favor. «Va a ser un equipo duro, con sus virtudes y vamos a ver si lo podemos sorprender. Pero, sobre todo, tenemos que ser nosotros mismos», añadió Munúa.

La derrota ante el Melilla no ha lastrado la moral de la plantilla albinegra, o al menos ese es el mensaje que transmiten desde el vestuario. «No tengo dudas de que el equipo está muy bien, con una motivación muy grande, con un compromiso fantástico. Sabemos lo que queremos. Estamos recorriendo un camino de altos y bajos, con algún obstáculo, pero yo lo veo firme, y vamos siempre con la mentalidad de querer superarnos», comentó el técnico.

Lo que no se negocia en la entidad cartagenerista es el estilo, y Munúa anuncia que el conjunto albinegro saldrá a por el partido desde el minuto uno de juego: «No vamos a especular nada. Vamos a intentar buscar el partido por méritos propios», señaló, aunque reconoce que el rival también juega y les puede incomodar.

Un horario desagradable

Otro factor a tener en cuenta es el horario del partido, que arrancará a las 11:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC. El preparador cartagenerista entiende que «es incómodo, pero tampoco es excusa». «Hasta para el aficionado, sería mejor jugar por la tarde o la noche. A esas horas el campo está más seco, se seca más rápido. El balón al principio va, y luego se va secando y el fútbol es más lento», argumentó.

El técnico albinegro no quiere avanzar ningún aspecto táctico del juego, «para no dar pistas a los rivales, porque el factor sorpresa es interesante», pero apunta que maneja varias alternativas para el choque de este domingo. La mayor incógnita es si repetirá la apuesta de los últimos partidos fuera de casa, con Aketxe y Rubén Cruz en la delantera, o si insistirá en su 4-2-3-1 con un enganche como Moyita o Julio Gracia. El uruguayo no descifra si habrá rotaciones respecto al duelo con el Melilla.

Esa derrota cortó una racha de tres victorias consecutivas de los albinegros, que han ganado en sus dos últimos desplazamientos. «Fue una lástima el segundo tiempo del último partido. Venimos con una buena dinámica de visitantes y ojalá que la podamos coger de nuevo», apuntó Munúa.