Benite dice adiós: "Todos estos años me he sentido como en casa"

El UCAM Murcia CB ha cerrado el capítulo de las renovaciones esta semana después de conocerse que tanto Hannah como Benite, dos jugadores a los que el club les presentó una oferta, buscarán un nuevo futuro lejos del conjunto universitario. Clevin Hannah fue presentado ayer con el Herbalife Gran Canaria tras dejar 45.000 euros en la entidad murciana, mientras que Benite se marcha al Cedevita Zagreb, al que entrenará la próxima temporada Sito Alonso, extécnico del FC Barcelona, y jugará Eurocup rechazando la proposición de renovación que le había lanzado el UCAM. «Después de estos tres magníficos años nuestros caminos se separan, quiero agradecer al presidente, a los directivos, a los jugadores y al cuerpo técnico por sacar lo mejor de mí, y a la afición. Hemos sufrido juntos y hemos ganado juntos como una familia. Me he sentido como en casa todos estos años y ha sido muy especial para mí. Muchas gracias a todos, y quizá algún día pueda volver», dijo Vítor Benite un vídeo de despedida que colgó el club en sus redes sociales tras conocerse su marcha. Por otro lado, Clevin Hannah, pronunció ayer sus primeras palabras como nuevo base del Herbalife Gran Canaria. El jugador inicia una nueva aventura después de dejar 45.000 euros en las arcas del UCAM Murcia CB tras fichar por un equipo de la Liga Endesa una vez concluido el derecho de tanteo. El norteamericano, que rechazó una oferta de renovación del club murciano, se reunirá con el técnico con el que debutó en la ACB. «Me encantó jugar con Maldonado en el Joventut y estoy deseando reunirme con él», dijo. En las filas del conjunto isleño, Hannah tendrá ocasión de debutar en la Euroliga junto a los mejores equipos del continente. «La Euroliga es una competición muy dura y física. He sido un seguidor del baloncesto que se practica en esta competición durante años, en los que he visto los encuentros y los he estudiado a fondo. Estoy deseoso de ser parte de ella y medirme a los mejores jugadores de Europa», consideró. j. p. g.