Santiago Campillo: "La idea es llegar a mis seguidores, pero este selecto elenco de invitados añadirá un plus muy valioso al disco"

Santi Campillo es un referente de la guitarra de rock a nivel mundial. Hace unas semanas volvía de Texas, donde se subió al escenario con su gran amigo Buddy Whittington y otros músicos de la escena del blues, y ahora ha montado el festival Estrellas de Rock para presentar la nueva grabación, con amigos, de su disco 'Noche tras noche', que lanzó en 2023.

La idea surgió a partir de la posible participación en el álbum de Miguel Ríos, que finalmente no pudo ser, pero sí han acudido a su llamada desde Aurora Beltrán y Josele Santiago a Shuarma y otros muchos. Un elenco de ilustres invitados participarán en la presentación oficial del disco 'Santi Campillo & los aliados de la noche' el lunes en el Murcia Parque. Con uno de los mejores directos actuales, se puede asegurar que todo aquel que se deje arrastrar por sus melódicas guitarras sureñas terminará viviendo una noche apoteósica.

Fecha Hora: 21.00 horas Lugar: Auditorio Murcia Parque Día: 1 de abril

No paras, Santi ¿cuántos bolos has podido hacer en 2023?

Pues no lo sé exactamente, pero alrededor de 50 o 60 con las diferentes formaciones, en solitario o con el trío, y también colaborando con algunas bandas. No me quejo; mucho trabajo.

En enero te fuiste nuevamente a EE UU, ¿cómo te fue?

Muy bien, la verdad es que disfruto mucho allí cada vez que voy de vacaciones, para descansar, aunque en esta ocasión estuve compartiendo escenario con mi gran amigo Buddy Whittington, en varios conciertos, y con algunos grandes músicos y amigos de la escena de blues de Texas, como Soulman Sam, Tommy Katona, Holland K. Smith, Jeff Conti, Sonny Wolf y muchos más. Me encanta ir allí de vez en cuando y saborear la música en directo que allí, más que en otros sitios, se respira y sigue viva cada noche.

¿Satisfecho de cómo se acogió 'Noche tras noche'? ¿Cómo surge la idea de volverlo a grabar ahora con colaboradores?

Muy contento y satisfecho, la verdad. Creo que se ha hecho un gran trabajo de composición, grabación y producción. La idea de añadir colaboradores surgió a partir de la posible colaboración de Miguel Ríos en el álbum, que por el momento no se ha producido, aunque aún sigue pendiente y me sigue haciendo muchísima ilusión…

A raíz de eso, empecé a llamar a algunos amigos más para participar en la grabación, y casi todos estuvieron encantados de hacerlo desde el principio. Poco a poco fui dando forma al proyecto, hasta juntarme con la colaboración de muchos de ellos en 12 canciones del disco: Jose Manuel Casañ de Seguridad Social, Pepe Begines de No Me Pises Que Llevo Chanclas, Fortu Sánchez de Obús, Fran Sarabia, John Parsons (guitarrista del Rock&Ríos), mi gran amigo y compañero Miguel Bañón de Los Marañones, Jaime Fleitas de Red Beard, Neïxa, Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza invisible, Aurora Beltrán de Tahúres Zurdos, Josele Santiago de Los Enemigos y Shuarma de Elefantes.

¿Por qué decides invitar a todos estos músicos de distintas procedencias? ¿Qué tienen en común contigo? ¿Qué les propusiste?

Se trata en su mayoría de grandes amigos que he ido conociendo a lo largo de mi carrera, con todos ellos he compartido escenario y vivencias en numerosas ocasiones. Me pareció una idea muy atractiva y que tenía muchas ganas desde hace tiempo de llevar a cabo. Les propuse grabar un tema a cada uno de ellos, y en un futuro poder contar con ellos como invitados en algún concierto próximo.

“Se quedó en el tintero alguna canción del rock de los viejos tiempos”, cantas en 'Noche tras noche', la pieza titular con la que arranca el disco. ¿Se ha quedado algo o alguien fuera? No recuerdo bien si también tenías intención de contar con Miguel Ríos tras participar en su gira de 40 aniversario.

Efectivamente, su colaboración ha quedado pendiente por el momento. Estoy seguro de que al final se conseguirá; también han quedado pendientes algunas otras, por problemas de agenda, sobre todo. Ahí quedan para sucesivas ocasiones. Seguro que en un futuro habrá más discos con nuevas colaboraciones y más conciertos.

¿Qué sensaciones te produce volver a sacar un nuevo disco bajo el nombre de Santi Campillo & Los Aliados de la Noche? ¿Por qué ese nombre que suena a bolo de sala con amigos?

Es una idea que rondaba hace tiempo por mi cabeza. Siempre me apeteció hacer un disco de colaboraciones, creo que le hemos dado un valor añadido al álbum. El nombre surgió dando vueltas con mi colega el Encantador de Serpientes, en alguna de estas noches recientes. Creo que el título describe muy bien el concepto del disco. Ha sido una gran experiencia para mí cantar junto a todos estos grandes artistas. He aprendido muchísimo de cada uno de ellos, y les estoy muy agradecido por el gran trabajo realizado y por su entusiasmo por el proyecto.

¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Ha habido alguna readaptación con los arreglos? ¿Pasaron todos por tu estudio? ¿Cómo les asignaste los temas?

Algunos grabaron en mi estudio, y otros en sus respectivas ciudades y después me enviaron las pistas para mezclarlas aquí. Sí que ha habido alguna readaptación con alguna canción y con alguna letra. Los temas los fueron eligiendo ellos, según sus gustos personales.

¿Cuál es el propósito de este disco? ¿Es autoeditado? ¿Tiene edición física? ¿Cuáles son los planes? Creo que también vas a sacar un DVD.

La idea es autoeditarlo en CD para venderlo especialmente en este concierto. Así el público tendrá la oportunidad de llevarse un bonito recuerdo de esa noche; luego ya veremos… Vamos a grabar el concierto en vídeo y audio en directo, con la intención de editarlo próximamente también, así que aprovecho esta entrevista para invitar a todo el mundo a participar en la grabación de este concierto en el Murcia Parque.

¿Con este disco vas a por todas o te conformas con llegar a los fans de Santi Campillo de siempre?

Supongo que a por todas vamos siempre. La idea es llegar a mis seguidores, por supuesto, pero también creo que la presencia de este selecto elenco de invitados de primera línea añadirá un plus muy valioso al disco, y podremos llegar a más gente.

Creo que has hecho una nueva configuración de la banda que te acompañará en los próximos meses. ¿Nos puedes decir cuál será la formación definitiva para los directos?

Se trata de una formación de músicos procedentes todos de la región murciana. Para esta ocasión estarán Minidrums en la batería, Pablo Orenes en el bajo, Ricardo Ruiz en los teclados, Juan Alarcón en la guitarra y Fran Sarabia haciendo coros. Vendrán también como invitados Oneida James (bajo) y Abdón Alcaraz (piano).

Este concierto lo presentas como festival de Estrellas de Rock. ¿Quiénes participan? ¿Cómo se plantea el show?

Vienen finalmente Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza invisible, Aurora Beltrán de los Tahúres Zurdos, Josele Santiago de Los Enemigos y Shuarma de Elefantes. La idea es que canten cada uno la canción que han grabado en el disco y una canción conocida de su repertorio. Es decir, dos temas por invitado. También tocaré con mi banda el resto de canciones que componen el disco y alguna versión sorpresa.

¿Qué puede salir de todo esto? ¿Hay planes de girar, incluir otros invitados y llevarlo a otras ciudades?

Por supuesto, creo que es el inicio de una gran idea que se puede llevar a cabo en cualquier ciudad de España, teniendo el atractivo de añadir nuevos invitados en cada lugar, y la presentación de este nuevo repertorio de canciones y de esta nueva formación.