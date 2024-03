Guadalupe Plata llega con su sonido underground a Microsonidos.

Los ubetenses Guadalupe Plata -Pedro de Dios Barceló (guitarra y voz) y Carlos Jimena (batería)- no son unos recién llegados, aunque parezca que fue ayer cuando publicaron su primer Ep homónimo, que marcó una clara directriz para la banda underground más internacional de la escena española: trabajo, militancia y una manifiesta pasión por los clásicos. Con estas premisas llevan funcionando desde 2007, actuando en todos los espacios imaginables y editando canciones que han acabado cimentando seis álbumes sin título en el que fusionan blues con psicodelia e incluso flamenco. Con ellos han acumulado reconocimiento (premios Ojo Crítico, Impala y varios de la Música Independiente) y actuado por diversos rincones del planeta (Reino Unido, Europa, Sudamérica, EEUU,…), llegando a convertirse en el capricho confeso del mismísimo Iggy Pop (la iguana no se ha cansado de lanzarles parabienes desde su programa de radio en la BBC).

Después de que Mike Edison se aliara con Guadalupe Plata para registrar Devil can’t do you know harm, un oscuro e irresistible decálogo de espirituales, el título del séptimo álbum, La ruina (de nuevo con Everlasting Records), quizás está relacionado con un juego de dados que aparece en la portada.

En cualquier cruce de caminos de la Sartén de Andalucía puede aparecérseles el diablo a Guadalupe Plata, aunque no lo necesitan sobre el escenario: se bastan ellos con su blues-rock psicodélico y garajero que araña el boogie, el country, el folk, la canción popular y lo que haga falta si es rápido y bailable.

Acompañan a Guadalupe Plata en el cartel Shaman Shaman, ganadores del Creamurcia Pop Rock 2023, que siguen aportando color y nuevas profundidades a su sonido. Analog Waste (Grabaciones Vistabella), primer álbum del power trío murciano, es un furioso e insubordinado manifiesto. Shaman Shaman son para el DIY-core de los 2020 lo que The Clash fueron para el punk.

Sábado, 23. Sala Musik, Murcia. 21.30 horas. 15/18€

Álvaro Ruiz, cantautor y guitarrista de El Kanka, actúa este viernes

Álvaro Ruiz, cantautor sevillano, cantaor de trincheras y guitarrista durante más de 10 años de El Kanka, vuelve a Murcia dentro de una gira que recorrerá toda la península y parte de Latinoamérica para presentar su tercera producción discográfica en solitario: La Llorería, álbum grabado, mezclado y masterizado en El Tercero Studios por Carlos Manzanares (con la colaboración especial de Tempo Studios), que apuesta por dejar atrás los malos momentos, por centrarse en lo bueno y lo modificable. Cuenta con colaboraciones de El Kanka, Vic Mirallas, Javier Ruibal, Lola Vendetta o Dave Zulueta. El primer single, Noviembre, donde colabora El Kanka, es un bolero que invita al amor y que hoy cuenta con más de 400k visitas en YouTube.

Álvaro Ruiz define su música como un plato de cocina, «un frito variado; te pueden caer unas puntillitas, calamares, gambas… Hay de todo un poco». Con un potente directo en solitario o con banda, exhibe su versatilidad frente a todo tipo de públicos y escenarios. Ya lo ha hecho por toda España, y también en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Andorra, Turquía, Hungría o Grecia.

Viernes 22. Sala Musik 22.00 horas, 12euros.