Arranca 'Antioxidante', nuevo ciclo de conciertos en Bullas

La primera edición del ciclo de conciertos ANTIOXIDANTE se celebra entre marzo y diciembre de 2024 en el Centro Juvenil La Almazara (Bullas). Se trata de una serie de conciertos que se convertirán en jornadas extensas, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, completando las actuaciones con originales pinchadas de DJs.

Antioxidante está organizado por Miel de Moscas, en colaboración con el Ayuntamiento de Bullas y SON Estrella Galicia. Su ecléctica programación fusiona la realidad de artistas señalados como Rodrigo Cuevas, Israel Fernández & Frente Abierto, Cráneo, Standstill, Viva Belgrado, Airbag o Belako con nuevas propuestas. Desde el indie o la música urbana hasta el folk o el flamenco, pero siempre desde una perspectiva libre y abierta.

El nombre de CAMELLOS ya no es un secreto a voces: desde el subsuelo madrileño, este enérgico grupo de vibrante presencia que recuerda a The Clash, Enemigos, Strokes o Idles se propone trascender alejado de modas, ‘hypes’ y demás zarandajas. Reales y adherentes, sus canciones frecuentan una cáustica ironía ante el timo que es la vida, reactualizando el espíritu del 77. Estos tocapelotas, cronistas punk-pop de los tiempos que corren, no podrían haberse buscado mejor nombre para plantear sus ganas de remover conciencias con desenfreno y pogo. Súbete a su kunda, que te llevan.

A la zaga de Camellos no van Pedriñanes 77 y Ave Alcaparra, dos de los grupos murcianos que mejor encadenan canciones deslenguadas, con espíritu punk y querencia por la diversión. Encajan que ni pintados en la noche de estreno de Antioxidante.

Herederos de Airbag, Los Nikis o Los Vegetales, el trío murciano Pedriñanes 77 se ha propuesto salvar el pop de guitarras con sus canciones divertidas, tonificantes y adictivas. Velocidad, espíritu mordaz, actitud punk y costumbrismo.

Tras '’Turista’’, el grupo punk murciano Ave Alcaparra acaban de estrenar nuevo single merced al premio como finalistas del CreaMurcia 23: “Yo, lo mío”, denunciando el egoísmo y la individualidad que rigen nuestros días; abrasivo y efectivo como el resto de su repertorio.