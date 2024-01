Hitten (banda heavy murciana formada por Alexx Panza, Dani Meseguer, Johnny Lorca, Willy Medina y Horacio «Satan») vuelven, después de 5 años sin tocar en casa, con su 5º álbum de estudio, While Passion Lasts, listos para desatar otra tormenta después de girar por toda Europa (donde han participado en festivales como Heavy Sound, Headbangers Open Hair, Rock The Coast…), del Rock Imperium en España, y su exitosa visita a Japón, con sold out en todos los conciertos.

En 2011, Hitten debutaron con la demo Darkness Queen promo. No es fácil que una banda de Murcia conquiste el mundo, pero ahora pocos grupos los superan en su terreno. El quinteto ha ido evolucionando desde un sonido deudor del power americano y el metal europeo a un hard rock excelentemente ejecutado. La entrada del vocalista Alex Panza para Twist Of Fate fue justo lo que necesitaban. En su quinto trabajo aflora con aires contemporáneos el más genuino y clásico heavy hard rock y sus diferentes modalidades. Doce años y cinco álbumes avalan a una formación consolidada como una de las bandas estatales con más proyección internacional, que sigue su camino ascendente dentro de la vorágine del rock and roll. Atentos al regreso de Hitten, pura energía de 'hard´n´heavy' encima de los escenarios. A la Sala REM de Murcia llegarán acompañados por dos bandas madrileñas (Frenzy y Nigromante), y por los murcianos Lonely Fire, a quienes podrás disfrutar antes de tenerlos en Rock Imperium 2024: darán inicio a esta velada de hard rock potente y directo. Viernes 12 de enero. Sala REM, Murcia. Desde las 20.30 horas. 18 euros