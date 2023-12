El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (Muram) presenta esta tarde –a las 19.30 horas– una exposición con obras originales de Andy Warhol, algunas de ellas, inéditas. Se trata de una muestra que ilustra la evolución del icónico artistas durante sus primeros años de creación, y será solo la tercera vez que se exhiba en nuestro país. La colección, que podrá verse hasta el 11 de febrero con entrada libre, pertenece a la Fundación Boyer Tresaco, con sede en La Manga.

Beatriz Sánchez, concejal delegada del área de Turismo, visitó este miércoles el Muram para supervisar junto a Andrea Piedralzar, directora de la Fundación Boyer Tresaco, las labores de montaje de la muestra, formada por treinta obras del artista pop americano. Tal y como apuntó la edil, esta piezas «empiezan contando su historia –la de Warhol– desde que era muy jovencito. La idea es –añadió– comprobar un poco cómo fue la evolución de estas obras que le llevaron a la fama».

Gran parte de la producción de Andy Warhol se basa en la repetición mediante la reproducción serigráfica de las piezas, lo que hace que esta colección tenga un valor añadido excepcional, pues se trata de piezas únicas. Además, se incluyen también cuatro cerámicas firmadas por el artista, obras poco habituales en Warhol, así como tres 'fine silkscreen prints'. Todas las obras han sido autentificadas y certificadas por The Andy Warhol Foundation for The Visual Arts y por State of Andy Warhol, y previamente expuestas en algunas de las galerías de arte más prestigiosas del mundo, como la Gagossian Gallery, la Robert Miller Gallery, la Paul Kasmin Gallery y la Leo Castelli Gallery, de Nueva York.

Warhol es considerado uno de los artistas más reproducidos de la historia, y algunas de sus obras han roto todos los récords de cotización en subastas internacionales. Sus imágenes destacan por la reproducción artística de grandes figuras de la historia, como los retratos de Marilyn Monroe, Yacquelin Kennedy, Elvis Presley, James Deam y Michael Jackson, entre otros.