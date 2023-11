Denzel Washington protagonizará y producirá un filme dirigido por Antoine Fuqua basado en la historia del general cartaginés Ánibal Barca, anunció este lunes Netflix.

"Basada en la vida real del guerrero Aníbal, considerado uno de los más grandes comandantes militares de la historia, la película abarca las batallas cruciales que dirigió contra la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica", se lee en el primer adelanto de la producción aún sin título publicado en la página de la plataforma de streaming.

Tampoco se tienen detalles sobre el papel que tendrá el actor de Man on Fire (2004), y hasta el momento es el único intérprete que ha sido anunciado como parte del proyecto.

Washington y Fuqua trabajaron juntos en la cinta Training Day (2001), filme que le valió el Óscar en la categoría de mejor actor, y más tarde realizaron la trilogía de The Equalizer en la que el intérprete da vida al justiciero Robert McCall.

El guión corre a cargo de John Logan, responsable de títulos como The Gladiator (2000), The Aviator (2004) y Skyfall (2012), y será producida por Hill District Media, de la que es responsable Fuqua, en colaboración con Netflix.

Según información de The Hollywood Reporter, Washington se encuentra en negociaciones para regresar a trabajar en la cinta "The Gladiator 2", de Ridley Scott.

Como muchas de las producciones estadounidenses, la película protagonizada por Paul Mescal se vio afectada por la huelga de los guionistas y los actores Hollywood aplazando así su rodaje, pero tras el fin del cese de actividades de los intérpretes el pasado 9 de noviembre, se espera que el proyecto sea retomado antes de fin de año.

Washington cuenta con dos premios Óscar por cintas como Glory (1989) y The Training y ha sido nominado por la Academia de Hollywood en diez ocasiones. Por su parte Fuqua ha destacado por filmes como Emancipation (2022) o The Magnificent Seven (2016).