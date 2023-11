Steve Coleman, investigador de todo tipo de lenguajes más o menos esotéricos y precursor en cierto modo del movimiento de saxofonistas ‘Jóvenes Leones’, protagoniza esta noche el segundo de los conciertos de este fin de semana en el Nuevo Teatro Circo dentro de la programación del Cartagena Jazz Festival. Y si la de anoche fue una visita muy esperada –la del gran contrabajista norteamericano Ron Carter–, la suya no lo es menos. Pues hablamos de un hombre que ha inspirado a toda una generación, y que fue de los primeros en ver posibilidades renovadoras en el rap y la escena de DJ’s, y ello lo convirtió en maestro también de muchos músicos fuera de los límites del jazz. Además ha indagado los orígenes africanos y caribeños del género –especialmente en la música cubana–, y todos los grupos que ha formado (Metrics, The Mystic Rhythm Society, The Council of Balance) fueron, consecuentemente, muy rompedores en su momento.

Coleman nació en Chicago en 1956. A los 14 comenzó a tocar el saxo alto, y ya en esos años escuchaba discos de Charlie Parker y veía actuar de vez en cuando al tenor Von Freeman (una de las figuras más innovadoras del jazz), pero su primer inspirador fue Maceo Parker, el saxofonista de James Brown; de hecho, el primer grupo en el que tocó hacía funk. En 1978 Chicago ya le quedaba pequeño, y se trasladó a Nueva York, donde trabajó con la big band de Thad Jones y Mel Lewis, con Sam Rivers y Cecil Taylor. Además, acompañó en grabaciones a Doug Hammond, David Murray, Dave Holland, Mike Brecker y Abbey Lincoln. Sin embargo, su salto adelante se produjo en la calle, donde actuaba con frecuencia junto al trompetista Graham Haynes. Allí empezó el germen de lo que después sería el grupo Steve Coleman and Five Elements, que se desarrolló en pequeños clubs de Harlem y Brooklyn. Improvisaban en estructuras cíclicas, una idea que Coleman y sus amigos llamaron ‘M-Base’ y que sirvió también para dar nombre a este influyente movimiento. Según él, era más un tema de filosofía creativa que un subestilo del jazz, pero es que el próximo invitado del Cartagena Jazz siempre se ha mostrado ajeno a las etiquetas: «La música es una forma de contar las experiencias vitales». Su incesante inquietud también le ha llevado a participar en multitud de grupos y proyectos adicionales, pero mantiene desde su creación a Five Elements, con quienes ha publicado discos extraordinarios como The sonic language of myth (1999), The ascension to light (2000), Alternate dimension, Series I (2002), Harvesting semblances and affinities (2010) y Functional arrhythmias (2013). O como Morphogenesis (2017), con el que demostró que se puede hacer lo de siempre y, a la vez, algo completamente diferente. Su último álbum es Live at the Village Vanguard, Volume II (2021), uno de sus más potentes discos en directo. Sorprende que una música tan hermética y enrevesada siga creciendo y sonando totalmente moderna... La vocación experimental de Coleman, capaz de triturar bebop, funk, hip-hop, música africana y free-jazz, ha abierto nuevos caminos, situándole en la primera línea de la innovación en la música negra con su particular amalgama de improvisaciones vocales y musicales, superpuestas sobre una base rítmica de influencia africana. Porque sí, su técnica compositiva se inspira en la improvisación y la espontaneidad. Así ha publicado treinta álbumes como líder, ya sea de Five Elements –con los que lleva cuarenta años– u otros combos como el trío Reflex, con el que viene a Cartagena: un auténtico concentrado de su música que es todo un lujo para el festival, ya que en este formato actúa en contadas ocasiones. Junto a Rich Brown al bajo y Sean Rickman a la batería, Coleman desgranará en el Nuevo Teatro Circo estructuras simples, pero solo en apariencia, y demostrará por qué es una figura indiscutible del jazz contemporáneo, con mucho groove, libertad y sentimiento. FICHA Fecha: Hoy, 20.00 horas. Lugar: Nuevo Teatro Circo, Cartagena. Precio: 20 euros.