La formación madrileña Momo–Homenaje a Queen, liderada por Momo Cortés, recorre este otoño varias ciudades españolas. “MOMO tiene una calidad descarada, no conoce el miedo y canta como el diablo; a Freddie le habría encantado”. Así definía Brian May al increíble artista Momo, que homenajea desde el corazón a una de las bandas de rock más representativas del siglo XX. No es un ‘tributo’ a Queen, es una interpretación de su música, un homenaje sin necesidad de disfraces, pelucas o bigotes postizos; solo músicos de primer nivel unidos por su devoción a Queen, que en dos horas reviven el espíritu indomable de Freddie Mercury, alma eterna de la mítica banda británica desde sus inicios en los 70 -esos primeros tiempos del Glam-, su influencia en el hard rock, su psicodelia y su particular forma de entender el rock, hasta llegar a los 80.

A través de un impresionante directo, Momo sorprende y emociona recreando clásicos inmortales de QUEEN con un profundo conocimiento del legado musical que versionea, ya que fue elegido por el propio Brian May para protagonizar la versión española del musical We will rock you. Su impresionante voz hará vibrar a los asistentes, con una sorprendente puesta en escena. Viernes 10 · 22.00 h · Garaje Beat Club 16/20 euros Arco, rock urbano aflamencado Tras quince años de carrera y seis discos, la banda granadina El Puchero del Hortelano se despedía de los escenarios con muchísimo éxito. Un par de meses más tarde, el carismático líder de la banda, Antonio Arco, anunciaba nueva carrera en solitario bajo el nombre de Arco, que antes de la pandemia dejó tres discos y varias giras por España con visitas a Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos. Con el inicio de la pandemia comenzó a escribir su primer libro-disco autobiográfico, 40 años, 40 canciones, publicado en 2021, y presentado en una gira acústica. En 2023 volvía a girar por salas con su banda al completo, ofreciendo un potente y renovado show en el que suenan nuevas composiciones que formarán parte de su nuevo disco (cuarto álbum de estudio), Sol -se publicará el 24 de noviembre-, producido junto a Tato Latorre y Carlos Díaz. El último adelanto fue Las vidas que olvidé, donde el rock urbano aflamencado de Arco emociona con esa inconfundible forma de contar con historias. 11 de noviembre, Garaje Beat Club. 21.30 horas. 18 euros.