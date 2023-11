El recortador caravaqueño Antonio Torrecilla se clasificó en la plaza de toros de Las Ventas para la final del campeonato de España de Recortadores, que tendrá lugar este domingo en Castellón. Un día intenso de emociones que, según él mismo explica, no olvidará nunca.

¿Cómo fue quedar subcampeón en Las Ventas?

Fue un día increíble que no voy a olvidar nunca. Todavía estoy intentando asimilar lo que pude vivir aquel día en la plaza de toros de Madrid. Quedar en segunda posición allí me abrió las puertas para clasificarme en la final del 5 de noviembre en Castellón.

¿Cómo han ido los clasificatorios para este Campeonato?

La verdad es que ha sido una temporada muy intensa. La primera eliminatoria en la que participé fue en Logroño, donde fui el cuarto clasificado, lo que me daba el pase a la semifinal. Además del campeonato, he realizado ocho concursos.

¿Cómo nace su pasión por los deportes?

La verdad es que no lo sé. Desde pequeño he estado ligado al mundo del toro. Siempre me ha gustado ver las corridas de toros, y para mi comunión toreé mi primera becerra. Poco a poco, viendo encierros de los pueblos cercanos, me he ido acercando a esas personas que un día fueron ídolos y ahora son compañeros. Veía lo que ellos hacían en las calles y es lo que siempre he querido hacer y que hoy en día hago.

¿Qué clase de suerte le gusta más?

Casi siempre, hacer el salto del ángel ha sido mi seña de identidad. Aquí en Murcia era el único que lo realizaba. A lo largo del tiempo, le he dio cogiendo el gusto y lo he ido perfeccionando. También estoy disfrutando mucho con el quiebro de rodillas.

¿Cómo es el proceso para prepararse una cita como esta?

Igual que novilleros y toreros, vamos mucho al campo. Utilizamos las vacas que han sido tentadas por los toreros y son las que a nosotros nos sirven para entrenar.

La del domingo será una corrida de toros de Valdefresno.

Me da esperanza y muy buenas sensaciones. Tenemos a Alberto Cózar que es de Albacete, aunque nació en Mazarrón, y fue campeón de España con un toro de Valdefresno. Es una ganadería que siempre funciona para el festejo popular. Seguro que serán toros grandes con gran trapío y que suelen funcionar muy bien para los recortes.

¿Cómo es la temporada de un recortador?

Son muchos kilómetros por una afición, porque al final esto no lo haces por el dinero. Intentas estar en todos los pueblos posibles. Tanto Pamplona, que no recortamos, pero también intentamos estar, porque es la cuna de los encierros y a los recortadores nos gusta mucho estar allí; como Canara, que siempre ha sido mi segunda casa y estoy muy agradecido con ellos, como Calasparra, Moratalla, o sitios más pequeños como Campo de San Juan o El Sabinar. Todos los pueblos que tenemos alrededor son espectaculares.

Cada año, más municipios taurinos apuestan por incluir recortadores.

Sí, lo estamos viendo en Calasparra o Blanca, que este año celebró su cuarto concurso y año tras año se ha vendido todo. Este año, Calasparra optó por hacer el concurso y fue un gran acierto. Me lo tuve que perder porque ya tenía otro compromiso en Navarra, pero fue también un gran éxito. En 2021 pudimos disfrutar en Caravaca de un concurso donde el público respondió muy bien. Es una fiesta que está en auge.

¿Cómo has ido evolucionando a lo largo de la carrera, para ir desde vacas hasta toros?

Me puse por primera vez delante de una becerra a los nueve años. Seguí con las becerras por las calles, que antes estaba más permitido, y ahora cada vez ponen más dificultades. El único pueblo que lo sigue manteniendo es Calasparra, que tiene su propio día para las becerras, que suele ser el primer día de feria. Cada vez están quitando más las becerras, así que los jóvenes que quieren empezar en este mundo tienen más dificultades. Luego llegan las capeas, y en el propio proceso de tu evaluación vas pasando hasta llegar a los toros. Siempre he tenido muy claro que no he querido correr antes de andar y con toros empecé el verano pasado.

Cuando uno está delante de un toro, ¿cómo decide el quiebro que mejor le puede venir?

Te lo dicen el tiempo y la experiencia. Y ver también las carencias que tiene el toro: tienes que ir observando todo lo que hace el toro en cada momento.