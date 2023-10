Ya está todo listo en el Trips Summer Club de La Manga del Mar Menor para celebrar, este fin de semana, una nueva edición del Hermosa Fest, una cita musical de primer nivel y que aboga por abrazar la diversidad que ha vendido ya más de 4.000 entradas. Así se anunció este lunes durante la presentación oficial del festival, que tuvo lugar en el Espacio Alviento de Cartagena, con la presencia de Antonio Palazón y Alfonso Torres, director del festival y gerente del local, respectivamente, así como de la concejala de Política Social, Familia e Igualdad, Cristina Mora, que demostró tener muy claro cuál es el objetivo de esta inciativa: «Crear un espacio de diversidad, de respeto y de entretenimiento».

Y esto, por supuesto, no va reñido con ofrecer para el próximo viernes y sábado un cartel de altura capitaneado por la jienense Zahara, que presentará su espectáculo de formado rave; La Casa Azul, que protagonizaron uno de los puntos álgidos de la pasada edición, así como otras bandas de carácter fesivalero que no podían faltar en un evento de estas características, como Miss Caffeina, Ojete Calor, La La Love You, ElyElla... Eso, además de las bandas locales y regionales. Y es que «el Hermosa Fest tiene una responsabilidad con las bandas de Cartagena», aseguró Palazón, por lo que se ha contado también con Nunatak, así como con el molinense Diego Cantero, alias Funambulista, que este año es embajador de la Región.

Con una nómina de artistas como esta, no es de extrañar la gran acogida que ha tenido la propuesta. De hecho, Torres definió el proyecto como un «éxito» y destacó la perspectiva internacional que el Hermosa Fest ha adoptado este año: «Hay clientes que vienen desde todo el mundo. Vienen desde México, Estados Unidos, Inglaterra...», aseguró. En este sentido, Mora celebró que el festival se celebre en octubre, fuera de la temporada alta de La Manga; y «no sólo por mantener puestos de trabajo, sino también la creación de nuevos», indicó la edil, que añadió que «las más de 4.000 entradas vendidas han provocado el lleno en tres hoteles» de la localidad.