Oh bro! llega esta noche hasta el ciclo ‘A la luna de Barranda’. Será en el museo de la música étnica. La propuesta musical es un claro homenaje a la música de raíz americana y folk rock, con una cuidada instrumentación y una puesta en escena que no dejará indiferente al público.

¿Qué han preparado para esta noche en Barranda?

Vamos a realizar una serie de versiones, así como temas propios, centrando el foco en la presentación de nuestro disco Move into the country. Se trata de una clara propuesta a la vida contemplativa y del campo, que además queda muy bien en el ambiente del ciclo ‘A la luna de Barranda’

¿Cómo fue el proceso de composición y grabación?

Empezamos haciendo versiones y durante la pandemia comenzó este proceso. Ya habíamos hablado alguna vez de darle forma a temas nuestros y vimos que ese era el momento perfecto, ya que no podíamos tocar en directo. Así que cogimos temas de Miguel, de Pito y míos, les dimos forma y así surgió este trabajo.

La pandemia sirvió a muchos músicos para coger aire e iniciar nuevos proyectos

Al final había que adaptarse a la situación: no se podía tocar y fue el momento perfecto para coger aire fresco y tirar para una vertiente que hasta ese momento no habíamos explorado, tocar temas propios.

Cada uno de sus conciertos es una auténtica fiesta. ¿Uno de los objetivos principales que se plantearon con el disco fue capturar esa energía?

Sin duda alguna. Cuando empezamos a realizar temas propios, la mejor referencia que teníamos eran las propias versiones que hacíamos con Oh brother!, temas clásicos de Neil Young, de referencias americanas, así como otras cosas que se salían a priori de esa onda tan folk y country americano, como pueden ser versiones de AC/DC o Queen, pero las llevábamos a ese punto. Teníamos canciones festivas que la gente bailaba y coreaba. Fueron las referencias para hacer nuestros temas y que no desentonasen dentro de la onda general del concierto.

¿Cómo surge este proyecto y cómo deciden juntarse Miguel Bañón, Pito Hervás y usted, y completarlo con Raúl García e Irene Cano?

Comenzamos tocando Miguel, Pito y yo en formato acústico, llevando mucha instrumentación de cuerdas (como mandolinas, guitarras dobro y bajo), y cuando empezamos a realizar temas propios echábamos en falta algunos instrumentos como batería, percusiones y el violín, que es un instrumento clave como amantes de la música folk y country. A Raúl ya le conocíamos porque tocaba en la banda de Pito, en Vencejo, y a Irene no la conocíamos personalmente, pero la vimos tocando con Rocío Ramos y pensamos que necesitábamos que tocase con nostros. Los dos aceptaron encantados formar parte del proyecto de Oh bro!, y así seguimos hasta hoy.

Por cierto, Carlos, ¿cómo nace su pasión por la música country?

Como casi todos los músicos que venimos de la onda rock, tanto Miguel, como Pito y yo, creo que fue un proceso bastante natural. Empiezas a escuchar The Beatles o The Rolling Stone, las referencias clásicas del rock de los 60 y 70, y de ahí empiezas a ir hacia atrás con los pioneros del blues, llegando hasta los músicos de corte más folk. En los 70 estaba Bob Dylan, y eso enlaza con los músicos de country de los años 30 a los 50, y de ahí llegas a la música folclórica que venía de Europa, como era el caso de la música irlandesa, que era el origen de todo. Músicos emigrantes irlandeses que se juntan con los músicos negros que tocan blues, y de ahí sale ese concepto de música americana. Siempre digo que Oh bro! no hace música country en sí, pero quizá ese estilo americano es el más propio, porque mezcla todos los estilos del country, blues y folk, y esa amalgama representa bastante bien lo que hacemos.

Una música que sigue conectando con el público, ¿cuál cree que es la clave?

En los últimos años ha tenido un impulso bastante importante. Han salido varias bandas jóvenes tipo Mumford & Sons, tenemos varias referencias. El folk ha tenido un nuevo movimiento de gente joven, savia nueva, que están aportando cosas muy interesantes. Este tipo de música siempre es muy festiva, por lo tanto en directo siempre es una música que lleva a la gente, aunque no conozca las canciones, a cantar y bailar, por lo menos moviendo al pie. Esta música va ligada directamente al ambiente festivo.

Además, vienen a Barranda, a un sitio muy especial y clave para la historia de la música.

Es un sitio precioso que conocemos, y para nosotros no hay sitio mejor que represente a la música que tocamos, que viene de muchas raíces. Estamos deseando tocar allí

Y ya por último, ¿próximos proyectos?

Llevamos cerca de un año presentando este nuevo disco de temas propios. Si no pasa nada, próximamente empezaremos a trabajar en temas nuevos. La idea es tocar allá donde nos llamen. La pandemia nos condicionó para presentarlo fuera de Murcia. Este año hemos estado tocándolo en Madrid y otras comunidades, para ir presentando este proyecto, que al final es un proyecto nuevo que mucha gente no conoce.