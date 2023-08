La productora, actriz y cantante caravaqueña Reyes Aznar inicia una nueva aventura dentro del mundo de las artes escénicas, con la creación de la productora Annie Films, con el proyecto de un corto que llevará por título La cofradía del oro.

¿Cómo nace el proyecto de Annie Films?

La productora ve la luz a mitad de este año. El primer proyecto es un cortometraje que estará entre 17 y 20 minutos, y se trata de una coproducción con la productora de argentina Ambos Mundos Cine. En esta ocasión, la dirección estará a cargo del director argentino Martín Basterreche, que ya ha realizado cinco largometrajes. Se trata de una productora que ha tenido diferentes premios tanto en Argentina como a nivel internacional. El guion esta coescrito por Melina Cherro, guionista y profesora de la Universidad de Buenos Aires.

¿En qué momento se encuentra el proyecto?

Ahora mismo estamos en la campaña de preproducción y en la búsqueda de financiación. También hemos lanzado una campaña de micromecenazgo.

¿Cómo decide iniciarse en este mundo?

Como actriz de formación, nunca he dejado de lado ninguna área. Vengo del mundo del teatro. Durante estos años también me he dedicado al canto y a la declamación de poesía con el dúo Hispania verso y madera, con Ramón Vergara a la guitarra. El cine era una asignatura pendiente que durante un tiempo dejé en segundo plano. Este año decidí darle camino a la productora y comenzar a realizar proyectos audiovisuales para poder abarcar más y sumar proyectos. En el próximo yo estaré como actriz, y tendremos actores de la Región y también probablemente de Castilla-La Mancha, porque el corto se rueda en zonas de Murcia y de Ciudad Real. Me gusta mucho el cine como lenguaje, pero viniendo de la actuación sobre las tablas, es más lejano, porque los recursos que uno necesita para realizar cine son muchos más. López de Rueda decía que «el teatro con una manta y dos cordeles lo tienes hecho», y a veces ni eso: con el escenario vacío, solamente con el cuerpo del actor o la actriz. En este caso se suma la complejidad de los medios humanos y los elementos técnicos. Nos apetece hacer cine para llegar a un público más amplio, hoy en día las plataformas y los nuevos medios digitales te permiten llegar a un público mayor.

¿Cómo fue esa alianza con la productora argentina?

Ellos tuvieron seleccionada su última película, El último zombi, en el festival Sombra de Murcia. A través de redes sociales nos contactaron para conocer más sobre el cine que se realizaba en la Región. Empezamos a pensar de qué forma podíamos colaborar, antes de crear la productora. Después, surgió la oportunidad de ir a Bruselas a un festival de cine, concretamente al apartado de inversores. En esa ocasión acompañé a Basterreche para buscar inversores. Fue una experiencia muy buena, porque conocimos a muchos contactos. En ese momento surgió el proyecto, y le encargamos a Martín tanto el guion como la dirección. Actualmente tenemos un guion que estará entre los 17 y 20 minutos.

¿De qué trata La cofradía de oro?

Es una comedia fantástica que tiene un trasfondo histórico, hace referencia a una cofradía teatral del Siglo de Oro. El profesor protagonista de esta historia llega hasta el Corral de Comedias de Almagro para encontrar a esa supuesta cofradía teatral que sigue escribiendo historias después de 500 años. Trata de estar en la sombra pero él, a través de las redes sociales, la descubre. Una aventura que comienza en la Región y discurre por diferentes localizaciones, hasta que, en un momento determinado, en una de esas peripecias, una niña se le cuela en el coche. Esa niña jugará un papel importantísimo, por lo que también tenemos una road movie con el trasfondo de una imagen quijotesca. Tenemos la visión de alguien que cuenta una historia en España, pero desde Argentina.

¿Qué elenco está previsto que participe?

Serán tres actores, pero tendremos un reparto de unos 14 personajes, que dibujarán este paisaje manchego. Es un número considerable para un corto; que tampoco es un corto al uso. Queremos contar con actores de la Región, hay mucho talento y se están haciendo grandes trabajos aquí. También hay un movimiento de potenciar más a la Región de Murcia, y me consta que a través de entidades municipales y la propia Comunidad se está apostando por el mundo audiovisual.

Una de las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías es la proyección que puede tener un corto para que lo vea un público muy amplio.

Hoy en día se realizan trabajos con móviles, nosotros no queremos hacer eso, pero eso está en la creatividad de cada autor. Por lo que dices de esa importancia, en el corto hay un guiño a las redes sociales, por la importancia que tienen en nuestros días para todos. Este profesor se apoyará en las redes sociales para tener un respaldo de lo que le está sucediendo. También es un guiño para los más jóvenes, que viven inmersos en las redes sociales.

¿Cuándo tienen pensado empezar a grabar?

Teníamos pensado comenzar el rodaje en unas semanas, pero nos hemos dado cuenta de que la producción ha crecido tanto desde la primera idea, que era hacer un proyecto más acotado, así que pretendemos darle un espacio de unos meses para empezar a rodar. Durante el primer semestre de 2024 nos gustaría tener grabado el grueso de la producción y, al final de año, que viera la luz y que nos dé muchas sorpresas y muchas alegrías.