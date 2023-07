Y llegó el día. No nos engañemos: todavía parece difícil de creer (sobre todo para los más jóvenes, para quienes no vivieron aquel memorable Lorca Rock de hace ya dieciocho años), pero la ‘Dama de Hierro’ está en Murcia. Es una realidad, créanselo. Incluso Steve Harris actuó anoche en Garaje Beat con su otra banda, British Lion, y quienes se acerquen por el Estadio Enrique Roca de la capital del Segura seguro que aprecian un trajín anómalo y tremendamente heavy (en todos los sentidos posibles). Porque, por supuesto, con los seis miembros de la legendaria formación inglesa llega también una impresionante flota de camiones –con sus respectivos trailers– que son difíciles de ocultar para el ojo del curioso. Así que sí, después de reventar este martes el Palau Sant Jordi de Barcelona, estamos en disposición de decir que ya están aquí, que Iron Maiden, una de las bandas más grandes del planeta, de la historia de la música, encenderá esta jueves el cielo sobre la Nueva Condomina.

¿Qué hay más grande en términos de rock/metal? A ver. ¿Quién les haría sombra en el cartel del mejor de los festivales imaginables del género? ¿Metallica? Y habría que verlo..., porque según a quién le preguntes, claro. Pero, desde luego, al margen de Hetfield y compañía, no muchos más. ¿Y a nivel histórico? No podemos obviar a Black Sabbath, claro, aunque sería difícil encontrar otra banda con mayor calado. Porque hablamos de trayectoria musical –de casi cincuenta años y cerca de una veintena de álbumes de estudio–, pero también de relevancia histórica –como punta de lanza de la New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM)–, de imagen –su mascota, Eddie, es una marca en sí mismo– y, como avanza el título de la gira que les trae a Murcia, de pasado, pero también de presente y futuro. Porque, aunque a no todos los fanáticos ha convencido el setlist de The Future Past Tour –si lo buscan, lo encuentran–, Iron Maiden demostró hace un par de días en la Ciudad Condal que todavía saben cómo ofrecer un gran espectáculo, y que lejos de que la edad haya mermado sus capacidades, todos, incluso su vocalista, Bruce Dickinson, de 64 años, están a la altura de la leyenda que les precede.

Así que si usted, lector, tiene entrada para el concierto de esta noche y ya se ha convencido de que sí, de Iron Maiden actuará esta noche en Murcia, lávese la cara y despeje todas las dudas que tenga de cara al show que está por ver en... apenas unas horas. Sí, faltarán algunos clásicos –varios, casi imperdonables–, pero es que el vasto cancionero del grupo obliga a hacer sacrificios, sobre todo cuando planteas tu espectáculo como un relato (y no como un greatest hits o la presentación de tu último trabajo). El propio Dickinson lo explicaba sobre el escenario del Palau después de cantar Days of future past, la canción que da nombre a este mastodóntico proyecto –que ya ha pasado por un buen puñado de países europeos– e instantes antes de que comenzara a sonar el arpegio que da comienzo a The time machine: la idea es que los espectadores se monten con ellos en una máquina del tiempo que va y vuelve desde el presente a (principalmente) 1986.

¿Y por qué justo a 1986? Porque ese es el año en el que los Maiden publicaron uno de sus trabajos mejor valorados, el Somewhere in time, disco que es el gran protagonista de esta gira (con el permiso de Senjutsu, de 2022, y sí, la referencia discográfica más reciente de Harris y compañía). Vamos, que nadie se sorprenderá si decimos que sonarán himnos como Caught somewhere in time, Stranger in a Strange Land, Heaven can wait y la soberbia Wasted years; aunque quizá sí le pille a alguien a contrapié leer que el repertorio incluye también Alexander the Great, que nunca habían interpretado en giras anteriores. Y sí, además de las dos citadas en el párrafo anterior, también sonarán hoy en Murcia algunos tracks adicionales del Senjutsu y otra media docena de temas de sus primeros álbumes, y que serán con los que el público enloquezca.

A tener en cuenta

En cualquier caso, y pese a esas significativas ‘ausencias’, el que Iron Maiden trae a Murcia es un espectáculo completísimo, con un escenario vivo y que incluye varios cambios –y hasta fuego, por si la ola de calor no fuera suficiente– y que no deja respiro al aficionado. Así que lo pagado por la entrada –que no es barata– merecerá la pena; y el que todavía no la tenga, que sepa que ayer, al cierre de esta redacción, todavía quedaban localidades disponibles en grada en la web de la promotora, Madness Live! (a entre 75 y 95 euros más gastos). Por cierto, una advertencia en este sentido: los que disfrutarán el partido desde una butaca no tendrán problemas, pero quienes vayan a pista deben saber que la apertura de puertas está prevista a las 17.00 horas (en Barcelona se retrasó hasta las seis, con lo que no es descartable que en Murcia ocurra algo parecido), y que, aunque los grandes protagonistas de la noche no saldrán hasta las 20.50 horas, está previsto que en torno a las 19.45 horas actúen como teloneros los también británicos The Raven Age.

Y dos cosas más que conviene tener en cuenta: Madness Live! se ha asociado con Garaje Beat Club para ofrecer en dicha sala un after party a partir de las 23.30 horas, con DJ Hellion como protagonista (y entrada con consumisión por 7 euros), mientras que el Ayuntamiento de Murcia ya ha anunciado que reforzará el servicio de tranvía con motivo del concierto. En concreto, el consistorio ha asegurado que pondrán a disposición de los usuarios «los tranvías que resulten necesarios para cubrir la demanda» hasta las 23.00 horas, que será cuando finalice el show. A partir de ahí, y hasta las 00.30 horas, se habilitará un servicio de lanzaderas especiales para trasladar a los asistentes al concierto hasta el centro de Murcia. También indican desde La Glorieta que en los aledaños del estadio se dispondrá un espacio reservado específicamente para el estacionamiento de taxis.