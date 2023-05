La Maravillosa Orquesta del Alcohol –mejor conocidos como La M.O.D.A.– regresan a Murcia, una plaza que no solo no les es ajena, sino especialmente propicia. Se dejan caer a menudo por estas tierras;lo han hecho desde que eran unos desconocidos y lo siguen haciendo ahora, cuando son una punta de lanza de otra forma de hacer música en este país, así como una grupo más –pero no uno cualquiera– dentro de la nueva corriente folk que viene a recuperar desde la órbita pop-rock las músicas tradicionales de las diferentes regiones del país.

Su último disco –con el que han conseguido llenar grandes auditorios y encabezar festivales– es, quizá, el mejor ejemplo de ello: Nuevo cancionero burgalés (2021), producido por Gorka Urbizu, de Berri Txarrak, es el quinto disco del colectivo, y tiene su germen en las letras que escribieron tiempo a Federico Olmeda y Antonio José, editadas –en formato libro, por supuesto– en 1903 y 1932, respectivamente. Eso sí, la música es totalmente nueva, compuesta por la banda para la ocasión e interpretada con maestría por estos hijos de Johnny Cash. Y a los versos da vida su líder, el cantante y guitarrista David Ruiz, con una voz rasgada inconfundible y que es parte del sello de La M.O.D.A. Tras actuar, por ejemplo, en festivales como el Warm Up, esta vez llegan a la capital del Segura para guarecerse con su equipo en el Teatro Circo de Murcia, donde ya han tocado con anterioridad (y grandes resultados). De hecho, en el TCM ofrecerán mañana dos conciertos: uno a las 18.30 horas y, el segundo, a las 22.00 horas. Y las entradas no sobras:apenas quedan algunas sueltas en el primer y segundo anfiteatro. ¿Cuándo? Sábado 27, 18.30 y 22.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 23 euros