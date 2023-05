El artista cartagenero Enrique Navarro Carretero expone su visión del Mar Menor en una exposición inaugurada el pasado viernes en la sala Dora Catarineu de Cartagena.

En este espacio cultural situado en la calle Ronda el, pintor ha plasmado en un lienzo de amplias dimensiones a unos pescadores subidos a una barca mientras recogen una red de pesca en la laguna. Para realizar una misma obra, el autor ha combinado diversos materiales como grafito, carbonillo, acrílico y óleo. También se recogen en la sala de exposiciones todos los bocetos y estudios realizados para la elaboración de esta pieza que lleva por título Mar Menor II.

La obra fue explicada el pasado viernes 12 de mayo, día de su inauguración, por el propio autor al concejal de Cultura, David Martínez. Según ha explicado Enrique Navarro, la crisis de la laguna es la inspiración tras esta pintura: «Esta situación me trajo recuerdos que ahora me entristecen. Me refiero al año 2016, cuando se produjo la primera crisis del Mar Menor, por lo que se ha convertido en símbolo del maltrato al medio ambiente y las reiteradas crisis donde vimos con espanto la muerte de miles de peces por la hipoxia».

Sus trazos primarios sobre el papel dieron lugar a una obra cargada de significado. «En ella se representa un escenario no ficticio, un diálogo entre las figuras y la naturaleza del Mar Menor empleando la pintura como instrumento de denuncia», ha explicado el artista cartagenero durante el estreno de su creación. La exposición la complementan los bocetos de esta gran obra, así como imágenes del proceso de creación de la misma, expuestas junto a este cuadro principal para permitir al espectador entender su proceso creativo.

Enrique Navarro es licenciado en Bellas Artes por la Universidad San Carlos de Valencia y ha realizado exposiciones a nivel nacional e internacional.