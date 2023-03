Que Joey Tempest, que lleva cuarenta años pateándose los mejores escenarios de todo globo, te diga, tras tu primera edición, que le encantaría regresar a tu festival el año que viene, debe de ser la hostia. Los responsables del Rock Imperium debieron quedarse en shock, de piedra, pero, por fortuna, lograron deshacerse del hechizo lo justo como para recoger el guante lanzado por el vocalista. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues porque es oficial: Europe regresarán este verano a Cartagena para «volver a arrasar» con todo -incluido el ninonino de The final countdown- en el parque de El Batel, a orillas del Mediterráneo (algo que a los suecos les flipó). O al menos eso es lo que dice el bueno de Joey, que interrumpe su paseo matinal para atender a La Opinión. Con una amabilidad desbordante y un gratísimo recuerdo de su paso por la Región, nos habla del nuevo álbum de la banda -en el que ya están trabajando-, del documental que preparan por el cuarenta aniversario del grupo y de la gira, que están deseosos de emprender. Y nos emplaza a vernos en la ciudad portuaria del 23 al 25 de junio. Comienza la cuenta atrás.

¿Cómo se encuentra, Joey?

Muy bien. Ahora mismo, dando un paseo por el parque [Ríe]. El tiempo está mejorando por aquí; el sol está volviendo. Aunque probablemente tengáis mejor clima por allí [por España], por aquí, por Suecia, tampoco se está nada mal [Ríe].

¿Y en lo profesional?

También muy bien. Estoy a punto de empezar una pequeña gira por Alemania con una orquesta y junto a otros cantantes. Será en abril, durará unas dos semanas y van a ser mis primeros conciertos este año. Ya en junio empezaremos a viajar por Europa con la banda, iremos a varios festivales -entre ellos, el Rock Imperium de Cartagena- y en otoño arrancará la gira del cuarenta aniversario de Europe. Así que ahora estamos comenzando a prepararlo todo.

Después de un 2022 muy intenso, parece que se han tomado unos meses de descanso (al menos, de los escenarios). ¿En qué están trabajando ahora?

Sí, nos hemos tomado unos meses de descanso. Pero bueno, hemos intentado aprovechar ese tiempo para trabajar en el que será nuestro próximo álbum, y te puedo decir que estamos escribiendo mucho... De hecho, esperamos entrar en el estudio durante este 2023. Y también andamos recopilando material para el documental oficial de Europe, que saldrá en octubre: estamos como locos revisando cintas en VHS y pasándolas a formato digital. La idea es unir todo el material que tenemos nosotros desde el ‘84 con lo que el director y su equipo han estado grabando en los últimos años. La verdad es que hay muchísimas horas de vídeo..., pero estamos muy ilusionados con este proyecto.

¿Y con el disco? Porque hace tiempo que se habla del nuevo álbum de Europe, pero sabemos muy poco de él... ¿En qué punto se encuentra?

[Ríe] Sí. Ojalá pudiera darte más información, pero, de momento, lo único que puedo decirte es que tenemos muchas ideas para canciones y que estamos muy ilusionados con este nuevo proyecto (aunque el proceso se esté dilatando más de lo previsto...). Porque la idea era tener las nuevas canciones para la gira del cuarenta aniversario, pero, siendo sinceros, todo apunta a que el disco al completo no verá la luz hasta... 2024. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber algo de música nueva este año, ¿eh? Como te digo, tenemos algunas cosas pensadas y ahora estamos intentando darles forma para poder grabar lo antes posible.

En 2020 dijo que entrarían al estudio al año siguiente, en el ‘21, pero supongo que la pandemia complicó las cosas...

Sin duda. Fue una situación muy extraña para nosotros... Bueno, para todo el mundo. De repente, estuvimos un año y medio sin poder hacer nada más que grabar algunas cosas en casa, algunas sesiones mientras estábamos confinados. Fue raro porque, en cierto modo, nos obligó a trabajar de una manera diferente, y, con ello, a empezar a componer desde cero. Pero no todo fue malo: como no teníamos que pensar en fechas de entrega, pudimos escribir con más calma y libertad. Es verdad que la crisis sanitaria nos obligó a cancelar, por ejemplo, nuestra gira por Estados Unidos, donde íbamos a dar cerca de setenta conciertos durante el 2020, y obviamente fue algo realmente triste para la banda; y más cuando veías pasar los meses y seguías sin poder subirte a un escenario: echamos mucho de menos poder girar... Pero, intentando buscar el lado positivo, nos dio algo de tiempo extra para trabajar en el nuevo material y de eso salieron algunas buenas ideas.

«Todo apunta a que nuestro nuevo disco no saldrá hasta... 2024. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber algo de música nueva este año»

Pero, cuando todo volvió a la normalidad, les apetecía más el directo que el estudio...

Sí, es cierto. Estábamos muy emocionados con la idea de poder volver a viajar por el mundo con nuestras canciones. Somos una banda de giras, ¿sabes? Eso nos une. El confinamiento y la distancia no son buenos para mantener fuerte al grupo, pero la carretera sí. De hecho, cuando retomamos los conciertos empezamos a tener nuevas ideas, a buscar productores, a trabajar en diferentes posibilidades... Cuando estás inmerso en un tour no solo sales al escenario a tocar tus canciones; entre directo y directo hay mucho tiempo para hacer otras cosas y tomar decisiones.

Esa gira les trajo por primera vez a Cartagena, donde fueron uno de los cabezas de cartel de la primera edición de Rock Imperium Festival. Y el público quedó encantado... ¿Qué recuerda de aquel día? ¿Qué les pareció el festival?

Tenemos grandes recuerdos de aquel día... Lo cierto es que todo salió genial; logramos una conexión brutal con el público. Recuerdo algunas de las fotos que hicimos de aquella actuación y..., sí, fue increíble. Y la gente de Cartagena estuvo sensacional: se sabían las canciones viejas, pero también las nuevas. Fue increíble, de verdad. De hecho, cuando nos íbamos les dijimos a los organizadores que sería fantástico poder volver al Rock Imperium, así que nos sentimos muy afortunados de que nos hayan vuelto a invitar. Estamos deseando regresar y arrasar de nuevo.

Además, este año se duplicará el aforo... ¿Habrá novedades en lo que respecta a su espectáculo (y en comparación con el concierto de 2022)?

Sí, miraremos el setlist y lo cambiaremos un poco. Aunque el año pasado funcionó perfectamente, la verdad... Pero bueno, siempre es divertido hacer algunos cambios, no tocar exactamente las mismas canciones dos años seguidos. Así que sí, habrá novedades, pero el espectáculo principal funcionó tan bien que lo mantendremos. Por cierto, ¿sabes si se va a celebrar en el mismo lugar que el año pasado?

Sí, el espacio es el mismo, solo que se ampliará el recinto para poder acoger a más gente. ¿Le gustó el parque de El Batel?

¡Sí! Es que el sitio era genial. Y estaba tan lleno que... era increíble [Ríe]. Tener la orilla del mar detrás del escenario también era algo realmente maravilloso.

No sé si entre esos pequeños cambios o novedades que piensan incluir en el repertorio que traerán a Cartagena pueden tener cabida algunas de las canciones de su primer álbum, Europe (1983), que el pasado 24 de febrero cumplió nada menos que cuarenta años.

Pues... será algo que decidamos en mayo, que es cuando tenemos previsto empezar los ensayos para los conciertos de este verano y de otoño, que será cuando iniciemos verdaderamente esa gira por el cuarenta aniversario del grupo. No sé..., quizá probemos algunas de esas canciones en Cartagena y en el resto de festivales que tenemos durante esos meses previos, pero todavía no estamos seguros de que lo vayamos a hacer. Ya veremos. Lo que está claro es que cuando volvamos al local ensayaremos temas de ese primer disco, del segundo... En 2023, de una manera o de otra, revisitaremos algunas de las canciones más antiguas de Europe, eso seguro.

«El concierto en Cartagena fue brutal. Cuando nos íbamos les dijimos a los organizadores que sería fantástico poder volver, así que es genial que nos lo hayan vuelto a invitar»

Por cierto, Joey, ¿siente que haya pasado tanto tiempo desde el lanzamiento de aquel primer álbum?

[Ríe] Lo que siento es que todo pasa muy rápido... Pero es increíble pararte a pensar y darte cuenta de que, miles de conciertos y once álbumes después, seguimos siendo los mismos. Somos los mismos amigos que cuando éramos adolescentes y nos sentimos muy afortunados y honrados de poder estar aquí cuarenta años más tarde, de seguir girando, haciendo nueva música... Nos sentimos realmente como unos privilegiados. Quiero decir: es que han pasado cuatro décadas..., ¡es mucho tiempo! Que Europe siga en pie en 2023 y de esta manera es una especie de milagro.

Seguramente tenga algo que ver el que Europe haya cambiado (y evolucionado) mucho desde entonces. De hecho, la segunda etapa de la banda -tras la reunión de principios de siglo- es ya más larga que la primera. ¿Cómo están viviendo esta segunda vida del grupo?

Es increíble. No solo es que sea ya más larga, sino que llevamos ya seis álbumes en esta segunda etapa, mientras que en la primera solo nos dio tiempo a hacer cinco discos antes de la separación. Así que solo puedo decir que está siendo genial; además, creo que todo el mundo en la banda aprecia y valora lo que significa tener este trabajo, formar parte de Europe. Por supuesto, la vida en un grupo también tiene algunas cosas y momentos muy difíciles -pasas largos periodos fuera de casa y viajar es muy cansado-, pero, en general, es genial. A mí, personalmente, me hace muy feliz seguir formando parte de la banda durante, como has dicho, esta «segunda vida».

John Norum nos decía el año pasado que estaba siendo incluso mejor que la primera, aunque la gente siga asociando a Europe con The final countdown y los sintetizadores de los ochenta...

Sí... Pero bueno, también es bonito recordar en esta nueva etapa de dónde venimos, quiénes eran aquellos jóvenes que escuchaban a Deep Purple y a Whitesnake y que decidieron montar una banda en los ochenta. Y, por supuesto, fuimos hijos de todo aquello, de esa generación; algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Creo sinceramente que podemos decir que Europe contribuyó en el desarrollo de la escena del rock de aquellos años, en la introducción de nuevos sonidos. Hoy lo pensamos y es increíble que formáramos parte de aquello, pero entonces no era algo meditado; simplemente lo hacíamos. Ahora es distinto: ahora puedes pensar en todo ello y recuperarlo, pero también experimentar. Eres más consciente de lo que estás viviendo, creo. Ir a los mejores estudios, tocar en grandes recintos... Lo sientes y lo ves (y lo valoras como debes). Pero cuando eres joven no te das cuenta de nada... Nos limitábamos a seguir adelante y a vivir [Ríe].

Y en realidad estaban haciendo historia...

¡Sí! ¡Y no éramos conscientes en absoluto! Estábamos siendo los iniciadores de algo muy grande y nos daba igual [Ríe].

Me gustaría hacerle una pregunta que ya le hicimos a John hace unos meses: ¿cuál es su relación con el gran éxito de Europe, con The final countdown? ¿Le molesta que después de tantos buenos discos siga siendo la canción con la que les asocia la mayoría del público?

Ha pasado tanto tiempo desde que se publicó que, a estas alturas, simplemente la apreciamos por lo que supuso para nosotros en su momento, por lo que significó para el grupo, pero no tanto como canción, no sé si me explico...

Sí.

La realidad es que, hoy en día, nosotros no la escuchamos en casa, ¿sabes? Para el grupo se ha convertido en una canción exclusivamente de directo: la tocamos cuando nos subimos a un escenario y ya está. Pero no me malinterpretes: nos encanta tocarla en nuestros conciertos; con ella conectamos tan bien con el público... Es genial. Es un momento como de unión. Así que, respondiendo a tu pregunta, no, nos molesta en absoluto; The final countdown fue y es algo muy positivo para nosotros.

Tocarla en directo debe de ser una experiencia increíble...

Lo es. Cuando la tocamos en el Downlaod o en el Hell Fest, en los grandes festivales, gente de todas las procedencias (de bandas de heavy metal, de pop..., de cualquier género) se acercan al escenario a echar un vistazo. Y lo mismo con el público. Nos sentimos muy honrados de tener seguidores tan buenos en nuestras giras.

Hace un tiempo le preguntaron si contemplaban la retirada y dijo que Europe seguiría haciendo música y dando conciertos -y cito textualmente- «mientras nos parezca divertido». ¿Sigue siendo divertido?

Sí, sigue siendo divertido. Estamos con muchas ganas de recibir todo eso que está por venir: de conciertos, de nueva música, de estudios... Todas esas cosas son las que hacen que este trabajo sea tan especial y, en efecto, siga siendo divertido.