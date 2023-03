José James: "El jazz es la música más completa de nuestro tiempo, clásica y vanguardista"

El Murcia Jazz Festival ya está aquí. Nació con la intención de perdurar y, pese a las vicisitudes –su primera edición se vio interrumpida por la pandemia y las siguientes, condicionadas por las restriciones sanitarias–, marcha por el buen camino. Para su cuarta entrega muestra un espíritu independiente, y no hace más que completar y mejorar una oferta musical al margen del gusto de las radiofórmulas y los carteles repetitivos. El Teatro Circo de la capital volverá a ser este año la principal sede del festival, que se celebra del 3 al 26 de marzo. Este espacio acogerá, en concreto, cinco conciertos de destacados intérpretes internacionales, y el primero tendrá lugar este sábado 4 de marzo a las 20.00 horas. Su protagonistas será el vocalista estadounidense José James.

El de Minneapolis, señalado por difuminar las líneas entre el jazz tradicional y el contemporáneo, el hip-hop, el soul, el funk, el pop y el rock, presentará su nueva propuesta, On & On: José James sings Badu (2023), donde rinde homenaje a la cantante y compositora texana Eryka Badu. El álbum, producido por James con contribuciones de músicos afines como Big Yuki (A Tribe Called Quest), Ben Williams (Kamasi Washington) y Jharis Yokley (My Brightest Diamond), investiga la amplitud del catálogo de Badu, desde su innovador álbum debut, Baduizm (1997), a obras maestras contemporáneas como New Amerykah, pt. 1 (4th World War), de 2008, y su sucesor, New Amerykah, pt. 2 (Return of the Ankh), publicado dos años más tarde.

Erykah Badu está innegablemente en el olimpo de los músicos singulares de Texas, junto a Ornette Coleman, Buddy Holly, Willie Nelson y Sly Stone. Durante su carrera de 25 años, la cantante, compositora y bicho raro de Dallas ha ayudado a dar forma a la dirección del hip-hop, el soul, el jazz y el rock and roll, sin ser terriblemente prolífica: solo ha lanzado cinco álbumes de estudio, el más reciente, el citado en el párrafo anterior (que tiene ya casi trece años). A esos hay que sumar un álbum en vivo solo nueve meses después de su debut, también en 1997, y una mixtape que apareció en 2015.

On & On, de hecho, es el título del primer sencillo de Badu, y también del tercer lanzamiento de una serie en la que James celebra el trabajo de un icono estadounidense (las entradas anteriores honraron a Billie Holiday y Bill Withers). También es uno de los primeros intentos por un gran artista de lidiar con las canciones de Badu, que a menudo incluyen bromas internas, autorreferencias, guiños a amigos o imágenes evocadoras y absurdas. Intentar lograr eso si no te llamas Erykah Badu es un desafío, pero José James demuestra con este disco estar a la altura. Además, el primer protagonista del Murcia Jazz Festival es un consumado compositor, productor, arreglista y cantante; una voz que parece reunir a Prince, D’Angelo y Al Jarreau, todos en uno. Así, sus interpretaciones de siete canciones de Badu son fieles a los originales, pero también a la identidad del artista.

Autor de once álbumes, James ha rendido tributo discográfico a maestros como Johnny Hartman, ha contribuido a relanzar la historia reciente de dos grandes sellos de jazz (Impulse y Blue Note), y, por encima de influencias, tiene una personalidad creativa propia. En definitiva, es toda una referencia del jazz vocal masculino (con permiso de Kurt Elling). Además, con todo el flow, y mucho temple, José James amplía la influencia del rhythm and blues y el hip hop creando música muy diversa. Seguidor de John Coltrane, Marvin Gaye y Billie Holiday, James combina jazz, soul, drum’n’bass y spoken word.

Así, la profundidad vocal y estelar maestría del cantante de jazz de la generación hip-hop hacen presagiar un concierto fascinante y entretenido en el Teatro Circo de Murcia, donde le acompañarán Ebban Dorsey y Diana Dzhabbar para interpretar temas del cancionero de Badu y, posiblemente, algo de material propio. El norteamericano responde a nuestro cuestionario.

¿Por qué es relevante hacer música de Erykah Badu hoy?

Durante los últimos 25 años, Erykah Badu ha estado a la vanguardia de la exploración musical y nos ha dejado una increíble colección de canciones que, en mi humilde opinión, merecen ser nuevos standards.

¿Qué ha descubierto investigando sobre el catálogo de Badu?

La gran diversidad de su material y sus referencias. Pasa fácilmente del hip-hop al funk o al jazz soul, y de la canción de autor a la música experimental. Además, en términos líricos, su obra atraviesa el rango completo del corazón humano (espiritual y emocionalmente), lo cual es raro en cualquier época.

¿Cómo concibió este álbum-homenaje, On & On?

Mi visión fue capturar el espíritu de los álbumes de jazz clásico, como Kind of blue (1959), de Miles Davis, o A love supreme (1965), del maestro John Coltrane. Para ello, lo grabamos en directo en cinta de dos pulgadas con toda la banda. Después pude añadir detalles de producción moderna, para traer el disco a 2023. Podríamos decir que es un álbum analógico en un mundo digital.

¿Qué estrella del hip-hop tiene lo necesario para convertirse en un icono de su generación y traspasar el género, como en su momento hizo Miles Davis?

Creo que la respuesta es fácil: Jay-Z. Ya lo ha hecho.

¿Qué debería hacer el jazz para mantenerse joven, para sentirse vivo?

No estoy de acuerdo con la preocupación por que el jazz sea viejo o joven, esté vivo o muerto. Para mí, el jazz es la música más completa y abarcadora de nuestro tiempo. Es una forma de arte a la vez clásica y vanguardista. Corresponde a los creadores sentirse vivos y florecientes sin tener en cuenta la edad y la experiencia.

¿Cómo influye haber crecido en Minneapolis, una ciudad con su propio sonido (el sonido Minneapolis) gracias a Prince, en gran parte?

Su ejemplo fue enorme. Puso a Minneapolis en el mapa, y no le asustaba experimentar y crecer como artista y músico. Sin embargo, creo honestamente que su mayor legado es su insistencia en ser el dueño de su propia música. Esa es una gran razón por la que mis álbumes están en mi sello Rainbow Blonde Records, gestionado por los artistas.

¿Qué piensa de la música que está mayoritariamente de moda en el mundo actual, en nuestros días?

No estoy seguro de lo que eso significa... En este momento Kamasi Washington está vendiendo más que muchas estrellas pop emergentes, lo cual es maravilloso. Me encanta toda clase de música, y me alegro mucho de que haya espacio en la industria para todo.

Muchos artistas que menciona como influencias (Billie Holiday, Nina Simone, Marvin Gaye) estaban social y políticamente comprometidos a través de la música. ¿Usted también se involucra, o prefiere separar su carrera de eso?

Todo el arte es político, y yo, por ejemplo, elijo usar mi plataforma y mi sello discográfico para promover y potenciar a las mujeres y artistas de color.