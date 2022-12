Sophia Moreno, de 9 años, alumna del colegio José Marín de Cieza y Candela Ruiz, de 8 años, del colegio Maestro Jesús García de Lorquí son dos de las cinco protagonistas del videoclip ‘Trátame bien’, un villancico para sensibilizar a la población sobre la importancia que tienen las abejas para el planeta y la necesidad de cuidar el entorno.

Su presencia en este spot navideño de Turrones Picó surge de un casting nacional en el que han participado 400 colegios y más de 86.000 niños y niñas de toda España a través de la segunda edición de un concurso escolar de villancicos organizado por Turrones Picó y la Fundación Amigos de las Abejas. Su colegio ha recibido mil euros para invertir en necesidades del centro mientras que el premio para los solistas ha consistido en participar en la grabación del villancico.

A Sophia y Candela le acompañan Martina Ballester, del Aula Musical Divisi de Valencia; Mario Gómez del CEIP Los Morales de Málaga y Valentina López del colegio Puertoblanco Montecalpe de Algeciras (Cádiz). Todos ellos son amateurs y tienen entre 5 y 9 años.

'Soy pequeña pero grande para ti'

El vídeo de la campaña en el que aparecen las alumnas murcianas está creado por la agencia Siberia y nos hace reflexionar sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad poniendo el foco en el decisivo papel que juegan las abejas, considerado por el Earthwatch Institute de Londres como el ser vivo más importante del planeta.

De esta forma, en el videoclip del villancico aparecen los escolares recreando diversas estampas navideñas como la elaboración de dulces en familia, leyendo un cuento sobre las abejas, divirtiéndose con las amigas o con el árbol de Navidad mientras interpretan la canción ‘Trátame bien’.

La letra hace hincapié en que las abejas son pequeñas pero su labor es muy grande, que son mucho más que un bicho, el alma del sabor, las encargadas de mantener en equilibrio los ecosistemas e invitan a la población a cuidarlas para garantizar el futuro del planeta.

La responsable de Calidad de Turrones Picó, Ana Picó, ha señalado que para la firma de turrones de Jijona “es muy satisfactorio que la campaña navideña surja de un concurso en el que se han involucrado miles de niños y niñas de toda España. Nos consta que a raíz de este villancico han trabajado en clase sobre la problemática de las abejas y nadie mejor que los alumnos ganadores del concurso para lanzar este mensaje de compromiso con el medio ambiente”.

Para Turrones Picó, continúa la responsable de Calidad, “es un orgullo poder contribuir a concienciar sobre el papel que desempeñan las abejas en la naturaleza porque siete de cada diez alimentos dependen de ellas y, además, alertar del riesgo en el que se encuentran debido a que alrededor del 90% de la población ha desaparecido por el abuso de pesticidas, la deforestación o la falta de flores”.

“Nos preocupa la situación de las abejas y queremos reivindicar su labor poque gracias a ellas podemos disfrutar del producto más emblemático de la Navidad. Sin abejas no habría miel, sin miel no existiría el turrón y sin turrón, no tendríamos Navidad”, concluye Ana Picó.