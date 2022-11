Las paredes del IES Rambla de Nogalte, de Puerto Lumbreras, acogen estos días los mensajes de la campaña de sensibilización ‘¡Que no te apriete el amor, no es tu talla!; ‘¡El amor deja huella no crees cicatrices!’. «Se ha instalado e inaugurado un rincón violeta en la biblioteca del centro con diferentes ejemplares que abordan la violencia de género y el feminismo. En concreto, se han entregado 20 libros, así como marcapáginas con la frase ‘¿Aún crees que el feminismo es lo contrario de machismo?’ y en el centro de los mismos las palabras ‘Igualdad’ o ‘Feminismo’ a la biblioteca, gracias a la colaboración del Pacto de Estado y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. El objetivo es que formen parte de la colección del nuevo punto violeta de este espacio en el instituto para llegar y sensibilizar, aún más, al público joven», explica la edil Toñi Navarro.