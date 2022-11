José Sacristán (padre Olmedo) vuelve a la gran pantalla. Y su personaje no le puede ir más al pelo a su imponente voz: el de un sacerdote que 'se enfrenta' al diablo en 13 exorcismos, que ha llegado a las salas de cine este viernes. Y, por curioso que parezca, el largometraje se inspira en una historia real ocurrida en España no hace mucho, en pleno siglo XXI. Las 'posesiones infernales' no son solo cosas de película. De hecho, actualmente existen en el país 15 exorcistas autorizados por el Vaticano.

Uno de ellos fue, precisamente, Jesús Hernández Sahagún, que había realizado el ritual más de 200 veces. La cinta se basa en el caso del último exorcismo documentado en España, revelado en 2014 -año en el que Hernández Sahagún fue acusado de lesiones graves, trato degradante, coacciones, inducción al suicidio y violencia física y psíquica- y que acabó en tragedia en 2019. La menor de edad en la que se basa el personaje de la película sufrió anorexia y ansiedad, intentó suicidarse varias veces y se autolesionaba. Lo hacía aconsejaba por su madre y por la congregación religiosa a la que pertenecía la familia, a modo de flagelación. Llegó a estar ingresada en un hospital de Valladolid, y le dijo a los médicos que tenía un demonio dentro, razón por la que se hacía daño a sí misma. En 2013 se quedó en silla de ruedas de por vida tras lanzarse desde un tercer piso al vacío. Fue entonces cuando los padres tomaron la decisión: Sahagún le sacaría el Diablo, que habitaba en su cuerpo, y lo hizo durante 13 sesiones, diciéndole antes que dejará de tomar la medicación prescrita por el psiquiatra. Sus problemas de salud mental fueron a más. La polémica La madre insistió en que su hija reaccionó al ritual intentando agredir al sacerdote, retorciéndose y expresándose en otra lengua. Un año después, el Arzobispado de Burgos confesó públicamente lo ocurrido, después de una denuncia de los familiares al Servicio de Atención a Menores, aunque añadió que se hizo a petición de sus padres y que lo realizó un profesional formado. La noticia, publicada por El diario de Burgos, generó tanto revuelo -la menor habría sufrido torturas- que el propio sacerdote se pronunció, diciendo no comprender la polémica, dado que "era un caso de posesión". Insistió en que los médicos no lograron sanarla, por lo que era normal que acudieran a la Iglesia. La joven se retractó de sus declaraciones y el caso se archivó por falta de pruebas en 2017. Se quitó la vida dos años después, cuando tenía 22. Hasta 800 'guías espirituales' tienen permiso y 'título' del Vaticano a día de hoy. Además, se reúnen habitualmente en cursos o congresos en los que se comparten las técnicas para llevar a cabo la expulsión del demonio. Este relato queda reflejado en 13 exorcismos, una historia 'de película' completamente real que ha entrado fuerte en la taquilla, ocupando la cuarta posición del ranking. Top 10 - 4 Noviembre

