Los granadinos Lori Meyers encabezan la convocatoria del Carthagineses y Romanos Fest, un nuevo festival nacido bajo al amparo del programa de fiestas de la ciudad portuaria y que este jueves arranca con su primera edición. Será en la explanada del Centro Comercial La Rambla desde las 20.00 horas y, además de a Noni y compañía, el cartel incluye a los locales Elure, HombreTuerca y Adiós Noviembre. Y eso será solo este jueves, porque este viernes el festival continúa –aunque con un giro estilístico de 180 grados– de la mano del alicantino Daviles de Novelda, que acaba de sacar un tema junto a Becky G; el almeriense Keen Levy; el cacereño Cristian Deluxe, y el cartagenero Siso Santana, que le otorgan al festival una vertiente urbana y latina para alcanzar, entre los dos días, a todo tipo de públicos.

En cualquier caso, son Lori Meyers quienes centran la mayor parte de las miradas. Para empezar porque, no hace tanto, el cuarteto andaluz parecía sumido en un dilatado letargo; estado que se vio alterado con el anuncio del lanzamiento del que es, hasta la fecha, su último disco –el séptimo para la banda–, Espacios infinitos (2021). Compuesto por once canciones de carácter "escapista" –"porque la sociedad ha vivido una época muy mala y tocar mirar hacia delante", aseguran–, este álbum ya sonó en vivo en la Región durante la última edición del Warm Up, pero ahora Lori Meyers regresan para presentarlo en Cartagena en el mejor momento posible.

Por su parte, Elure es una de las bandas con mayor proyección de la Región. Prueba de ello es su paso por el Mad Cool Festival 2022, uno de los más importantes del panorama nacional. Además, lejos de las tendencias actuales, han apostado por un rock alternativo heredero de bandas de corte noventero como Incubus, Radiohead y Dover, lo que les diferencia del resto. En el Carthagineses y Romanos Fest presentarán Fly and sigh (2021), su último EP. Quienes todavía no tienen referencias discográficas son Adiós Noviembre, lo que no quita para que, en pocos meses, hayan logrado un fuerte impacto en el panorama indie regional. Con tres singles en la calle (ECO, Plan Marshall y Salto mortal), la banda formada por Alejandro Rodríguez, Álvaro Corsino, José Valverde, Beto Romero y Mike Royo ha logrado captar la atención de mucha gente y este 2022 podría ser el año de su eclosión definitiva. Por último, HombreTuerca vienen a cerrar el trío de grupos locales emergentes a golpe de rock and roll. Esta numerosa banda, que ya estuvo actuando en el Cartagena Suena, publicó este verano su último single, Sobrenatural.

Las entradas para el concierto de esta tarde están a la venta a 10 euros en la web www.compralaentrada.com. En la misma página y al mismo precio se pueden adquirir las de la jornada del viernes, cuyo inicio está previsto, en este caso, para las 22.00 horas.