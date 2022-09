El Caravaca Power Pop regresará el fin de semana del 21 y 22 de octubre. Así lo han anunciado sus responsables en una rueda de prensa en la que aprovecharon para desgranar todo el programa, que, una vez más, contará con actividades infantiles, presentaciones de libros, pinchadas de discos por el casco histórico y, por supuesto, con una serie de conciertos que traerán hasta la localidad a algunas de las bandas referencia del género en nuestro país. Bandas como Nacho Pop, uno de los grupos emblema de la Movida y que será el encargado de cerrar esta nueva edición.

Las actividades comenzarán el viernes 21 en el paseo de La Corredera, donde a partir de las 18.00 horas tendrá lugar la presentación del libro infantil Little niño descubre a los Beatles, de Dani Llabrés y Jaime Pantoja; en evento que contará con un cuentacuentos para disfrute de los más pequeños. De hecho, no será hasta las 22.00 horas cuando los mayores puedan disfrutar de las primeras actuaciones en la Casa de la Cultura ‘Emilio Sáez’, en una jornada encabezada por Los Imposibles y que abrirán Star Trip y The Laser Society.

Para el sábado 22, la organización ha programado, en el patio monumental de los Jesuitas y, de nuevo, a las 18.00 horas, la presentación del libro Antología de la British Invasion, de Iñaki García Galera. Seguidamente se iniciarán las pinchadas de vinilos, dedicadas a las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa, rotando por distintos emplazamientos del casco histórico. Participarán en las mismas Ángel Snap, Antonio Hurrah, Domingo No Surf, Chama Jomi, Teenarama Powerpop y Paco Mena.

Pero el plato fuerte del festival volverá a tener como escenario la Plaza de Toros. Será allí donde se celebre, a partir de las 20.00 horas, un concierto que tendrá como cabezas de cartel a Nacha Pop, pero en el que también estarán Airbag, Pelazo y los murcianos Pedriñanes 77. Las entradas anticipadas se podrán adquirir en la plataforma online www.compralaentrada.com a 7 euros, mientras que en taquilla costarán 10. El resto de actividades programadas a lo largo del fin de semana son gratuitas.

«Caravaca de la Cruz tiene con este festival un evento sostenible, con identidad propia y un nicho de público fiel», destacó el alcalde, José Francisco García, que celebró la acertada fusión de «cultura, patrimonio, turismo y hostelería» que representa el Caravaca Power Pop. Por su parte, José Esteban Martínez-Iglesias, director del evento y el encargado de desgranar la nueva programación, se refirió a este como «un cartel soñado por la organización»: «Que Nacha Pop, Airbag y Los Imposibles encabecen esta edición supone un gran salto hacia delante en calidad y repercusión», destacó.