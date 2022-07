Treinta años mostrando el talento de los músicos murcianos es un bagaje que no se puede pasar por alto: Second, Muerdo, Funambulista o Rozalén son un lujoso palmarés que el CreaMurcia, certamen municipal de creación artística, puede lucir con orgullo.

En esta edición, incomprensiblemente, ha bajado algo el nivel de participación (parece ser que debido a cuestiones burocrático-administrativas que supongo se subsanarán para próximas entregas), pero el nivel artístico de los participantes es de los más altos que se recuerda. Lima Limón, Cutre y Se ha perdido un niño, son las tres bandas finalistas en el apartado ‘Pop-Rock’ que actúan hoy en el Murcia Parque, con Soziedad Alkoholika como grupo invitado.

No es fácil encuadrar a los vitorianos S.A. dentro de un único estilo musical: trash hardcore, metal, punk…, cualquier cosa con tal de sonar fuerte y rápido, complemento ideal para letras vitriólicas y comprometidas. Siempre en gira constante por España, América, Europa, Japón, etc., tienen once álbumes publicados y un gran poder de convocatoria.

En cuanto al resto de bandas acarteladas, las que baten el cobre por imponerse en el certamen murciano, las conoceremos un poco mejor a través del siguiente cuestionarios, pero, sobre todo, a partir de las 20.30 horas, cuando comience la final del CreaMurcia ‘Pop-Rock’. Eso sí, las invitaciones, que se podían descargar gratis en Internet, ya están agotadas.

Las preguntas

1. ¿Quiénes sois y de dónde vienen vuestras influencias musicales y el nombre?

2. Comentad las dos canciones que presentasteis al concurso.

3. ¿Por qué habéis decidido participar en el CreaMurcia, y qué os ha parecido vuestra elección como semifinalistas? ¿Qué opinión tenéis de vuestros contrincantes?

4. Una canción que marcara vuestra vida y os hubiera gustado componer.

Lima Limón

1. Nosotros somos David Marín, Fran Vivo, Javier Hernández (‘Pichi’) y Luis Blaya, cuatro chicos de Murcia de entre 21 y 22 años que hacen un pop pegadizo con ritmos rápidos y guitarras distorsionadas; algo así como pop-punk. Y funcionamos de manera independiente. Empezamos a subir música el verano pasado, y a partir de este empezamos a dar nuestros primeros conciertos y a tomarnos más en serio el proyecto. Hasta ahora hacíamos esto simplemente por disfrute y para compartir nuestras canciones con amigos, pero queremos seguir dando pasos hacia delante y, ojalá, acabar profesionalizando el grupo.

Por supuesto, entre nuestras influencias aparecen bandas de pop-punk americano de prinicipios de los 2000, como Blink 182 y Sum 41. Es verdad que es un estilo que luego llegó a España de la mano de El Canto del Loco y Pignoise, que también son influencias, pero nos fijamos más en el tipo de producción que se hacía en los Estados Unidos. Y en cuanto a bandas actuales, nos gusta mucho lo que están haciendo, por ejemplo, Machine Gun Kelly y Jxdn.

2. La primera canción que presentamos fue Te lo juro, nuestro primer single, masterizado por Sergio Nicolás, del grupo murciano Trashi. Elegimos este tema por ser nuestro primogénito y para ver qué sonido podía darle Pepe Moreno con un máster made in CreaMurcia. El tema habla de un glow up (es que de adolescentes éramos más feillos).

La segunda canción que llevamos es No vuelvas más, la cual compusimos el día antes de ir a grabarla [Risas], pero creemos que ha quedado genial. El tema habla del abandono por parte de la persona que quieres, pero desde una perspectiva orgullosa, no tan pesimista, y con ansias de superación. Estamos en proceso de sacar esta canción como un nuevo sencillo.

3. Hemos decidido participar porque conocíamos el concurso y nos parece una oportunidad única para que grupos de Murcia que estamos empezando podamos grabar temas gratis, dar nuestros primeros conciertos y conseguir fondos para financiarnos. Así que nos encantó llegar a las semifinales, claro, y desde aquí queremos agradecer tanto al público como al jurado su apoyo. Además, fue una experiencie genial: casi llenamos casi la sala Garaje Beat en nuestras semis, algo que no esperábamos para nada. Estamos muy contentos con la recepción, pese a ser un grupo tan pequeño.

Con respecto a los demás participantes, son una maravilla. Tenemos la suerte de poder tocar con y contra nuestros mejores amigos, como son los Cutre (hay hasta vínculos amorosos de por medio, esto es Camp Rock), y sabemos que va a ser una final preciosa. Con Se ha perdido un niño no tenemos tanta relación, pero tenemos que confesar que queremos hablar con ellos ya. Nos hacen muchísima gracia, son unos personajes. Además, hemos ido a todas las semifinales de todas las categorías, y hemos disfrutado mucho conociendo nuevas músicas y a sus creadores. Estamos viviendo la experiencia CreaMurcia al completo.

4. Algún himno de pop-punk de los 2000, tipo Miss you, de Blink 182, o algo así. Somos más de grupos que de canciones, la verdad. Si no, la Macarena.

Se ha perdido un niño

1. Y nosotros somos Se ha perdido un niño, un grupo de rock que no te hará llorar. Cada uno de los miembros de la banda tiene sus influencias, pero con una clara línea en común: el rock y el funky. Además, conviene destacar que la comedia, en general, es una gran influencia. También que el escenario es donde más cómodos nos sentimos: somos un grupo de directo, ya que mezclamos música, humor y... algunas performances. Intentamos no poner filtros a nuestra infinita idiotez.

2. Ninguna de las dos ha salido a la luz todavía, principalmente porque existimos como banda desde hace muy poco tiempo, pero esperamos tener material de calidad para enseñar tras el verano. Por adelantar algo, una se llama Puto cantautor, que ya os podéis imaginar de qué va, y la otra, El Palomar: handpokes, ropa de los noventa, exposiciones en un palomar…

3. Porque estamos convencidos de que es posible mezclar música y humor sobre el escenario. Cuando estamos ahí arriba, no hay dramas (ya hemos vivido suficientes...); solo queremos divertirnos, y esperamos transmitir eso mismo al público. En cuanto a la elección..., sinceramente, fue una sorpresa. Seguro que había muchos grupos con una calidad y estilos que se acercan más a la ‘corriente actual’, pero… ¡rock never dies!

4. [Contesta Salva] Sin duda, la canción que marcó mi vida fue Everybody, de los Backstreet Boys. Marcó mi vida literalmente, quiero decir: recuerdo que, siendo yo muy pequeño, un día la escuché sonando en la tele del salón. Yo estaba en mi habitación, en la parte de arriba de una litera, y decidí saltar de ella muy rápido para ir a escucharla. Total, que fui a caer de cabeza justo en la punta de un baúl de madera, y la marca de aquello la llevo ya para toda la vida. Así que Everybody me costó tres puntos de sutura en la cabeza y varias neuronas perdidas. Me encantaría saber qué opina el resto del grupo al respecto, pero seguro de que, de aquí a que contesten por el grupo de WhatsApp, el artículo ya se ha publicado. Por cierto, mamá, ¿sabes dónde están mis gafas de sol? Las de los cristales azules. Gracias.

Cutre

1. Nosotros somos Cutre, un dúo musical formado por Eva Ros y Javi Zapata. Somos dos amigos de toda la vida que un día decidimos empezar a hacer nuestra propia música. Siempre nos ha gustado mucho el pop, pero no teníamos muchos recursos para empezar a hacer canciones... Sin embargo, ver a jóvenes artistas como Daniel Sabater, Natalia Lacunza y Amaia Romero (entre otros) cumplir su sueño nos inspiró muchísimo a la hora de empezar e intentar encontrar una seña de identidad en lo que intentábamos crear.

Empezamos a componer poco a poco y pronto nos dimos cuenta de que lo que hacíamos encajaba a la perfección con el llamado ‘bedroom pop’, traducido literalmente como ‘pop de habitación’; es decir: pop con poco presupuesto. Pero el hecho de que nos autoproduzcamos no quiere decir que no hagamos las cosas con la mayor calidad posible. Nuestro productor y bajista (y también amigo) Luciano López nos ha ayudado mucho a encontrar nuestro estilo y un sonido característico que creemos que transmitimos en todas nuestras canciones.

En cuanto a las influencias, hemos escuchado muchísima música desde que éramos pequeños. Nos encantan muchas bandas de los ochenta como Queen, ABBA, Elton John... También grupos de la Movida madrileña como Los Secretos, Nacha Pop, Hombres G y Mecano. Y, por supuesto, grupos más dosmileros como El canto del Loco o La Oreja de Van Gogh.

2. Las canciones que presentamos al concurso fueron No te vayas y Ya no estás aquí. La primera fue nuestro segundo single; le tenemos un cariño especial. Tiene una intro de bajo chulísima y mucho ritmo. La gente la suele disfrutar mucho en directo, ya que el estribillo es muy pegadizo. Y Ya no estás aquí es una canción completamente inédita que intentaremos lanzar dentro de poco. Creemos que ambas representan por completo nuestra esencia y el tipo de pop que hacemos. Son temas para pasarlo bien y para que la gente disfrute cantándolos con nosotros.

3. Pues llevábamos ya algunos años siguiendo el concurso y escuchando a los grupos y artistas que se presentaban, así que al empezar a hacer nosotros nuestra propia música no podíamos dejar pasar la oportunidad de probar suerte. Además, creemos que es una buena forma de conseguir que la gente de la Región comience a conocernos.

Y la verdad es que este año hemos tenido la oportunidad de participar junto a grandes amigos, como son los Lima limón. Pero, más allá de afinidades personales, debemos reconocer que, en general, hay un gran nivel en esta edición del CreaMurcia. Estamos supercontentos de haber podido conocer a tantos grupos y gente realmente guay con una gran pasión por la música. Así que, aunque esperamos que sea una final muy reñida y llena de emoción -ahí estaremos nosotros dándolo todo y disfrutando-, que gane quien tenga que ganar. Para nosotros, el proceso ya es un gran premio.

4. Sin duda alguna, Ni una sola palabra, de Paulina Rubio es una de las canciones que nos marcó en nuestra infancia. Solíamos asistir a la escuela de verano de Dolores de Pacheco, y como no éramos muchos niños, nos entreteníamos montando una actuación de fin de curso (completamente ficticia, con instrumentos imaginarios) con esa canción. Más de diez años después, aquí estamos, tocándola con instrumentos de verdad y para un público de carne y hueso.