El Ayuntamiento de Cartagena ha comenzado a desvelar algunos de los espectáculos que podrán verse en el auditorio de la ciudad portuaria la próxima temporada. Así, este otoño e invierno pisarán las tablas de El Batel producciones como: la ópera La bohéme (20 de octubre), los musicales Burlesque Show (21 de octubre) y Fama (12 y 13 de noviembre), además del concierto History of rock 2 (29 de enero).

De este modo, el bel canto volverá a ser protagonista en la agenda cultural cartagenera de la mano de la compañía Opera 2001, una habitual de El Batel que, en esta ocasión, presentará La bohème, una de las obras maestras de la ópera italiana. La representación será el jueves 20 de octubre. La obra se basa en la novela Escenas de la vida bohemia, en la que se refleja la vida de los bohemios durante la primera mitad del siglo XIX en París, la lucha diaria por sobrevivir, el amor, la pobreza, los sacrificios y la muerte. Una ópera en cuatro actos, en versión original en italiano y con sobretítulos en español.

Baile, acrobacias y música en directo es lo que brindará al público Burlesque Show, inspirado en la película Burlesque (2009), protagonizada por las famosas cantantes Cher y Christina Aguilera. Una fantasía que crearán veinticinco jóvenes artistas sobre el escenario del auditorio el viernes 21 de octubre. Se trata de una producción «frenética e impactante, llena de emocionantes coreografías y grandes canciones», aseguran desde el consistorio. «Esfuerzo, pasión y superación envueltos en un impresionante vestuario y una arrolladora interpretación que no pasará inadvertida», añaden.

Fama, el musical será otro de los grandes musicales que visitará El Batel la próxima temporada; en concreto lo hará los días 12 y 13 de noviembre, ofreciendo dos sesiones el primer día. Un musical basado en la mítica película y la conocida serie televisiva del mismo nombre, que revolucionó la pequeña pantalla en los años ochenta. «La banda sonora de Fama es todo un fenómeno global, bailada por generaciones enteras», recuerda la organización. Esta ambiciosa versión contará con música en directo y» uno de los elencos más talentosos jamás vistos».

Y, por último, El Batel también anuncia que «el espectáculo internacional de rock más apasionante, History of Rock 2, se podrá presenciar en su espacio escénico el 23 de enero». Un show impactante y atronador, que abarca desde sus orígenes en el rock and roll durante la década de los cincuenta, hasta nuestros días. Un viaje apasionante que repasa temas míticos de más de cuarenta bandas y artistas, desde Elvis, The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple y Led Zeppelin, hasta Dire Straits, U2, Metallica, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC.

Las entradas para poder ver estos espectáculos ya están a la venta en las taquillas del auditorio y en la web auditorioelbatel.es.