Cartagena acogerá entre los días 23, 24 y 25 de junio de 2022 el festival 'Rock Imperium', por donde pasarán artistas de la talla de Scorpions y Whitesnake con conciertos exclusivos en toda España. Un festival dedicado al rock y al heavy que promete convertirse en uno de los festivales de mayor proyección a nivel nacional. Por ello, La Opinión quiso darle la oportunidad a sus lectores de asistir gratuitamente al evento musical con un sorteo de entradas .

Uno de los ganadores de los abonos dobles + Litha Night del Rock Imperium Festival, Antonio, de 19 años, cumplirá un sueño que veía frustrado "por motivos económicos".

Así lo ha contado su madre, María José, quien ha querido compartir con esta redacción la alegría con la que han recibido en casa que han ganado una de las 30 entradas para dos que se sorteaban.

A su hijo "le encanta la música" y siente auténtica devoción por la banda Scorpions, cabeza de cartel del festival cartagenero, hasta tal punto que lleva tatuada una de las canciones del mítico grupo, 'Still loving you'.

"No os podeis imaginar la ilusión que me ha hecho. Mi hijo soñaba con ir y por motivos económicos no podíamos llevarlo. Todavía no se lo cree", cuenta su madre sobre Antonio, un apasionado de la música que empezó a tocar la guitarra a los siete años y ahora tiene un grupo que se llama 'Norte perdido'.