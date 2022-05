Begoña Martínez Pagán, profesora en la Universidad de Murcia, se ha lanzado por primera vez en solitario a los mares de la poesía con Tenía que decirlo/Had to say it (2022), una colección de textos publicados por Mundos Flotantes en una cuidada elección bilingüe que presenta mañana en Libros Traperos. El acto está previsto que comience a las 19.00 horas y, junto a la autora, estarán sus editoras «y algunes invitades sorpresa», señala la protagonista. Galicia Méndez será la encargada de conducir el encuentro.

Además, la autora se desplazará este sábado a Madrid para dar a conocer su libro en la librería LGTBQ+ Transfeminsita Mary Read, en la zona de Antón Martín-Atocha. De nuevo será a partir de las 19.00 horas y, de nuevo, Begoña Martínez Pagán contará con varios invitados para la ocasión.