Corizonas: "Hemos vuelto, somos cinco tipos tocando instrumentos de madera de hace sesenta años, y esto es rock"

Fueron dos bandas (Los Coronas y Arizona Baby) y ahora son un destino nada común, tan singular como su apuesta más guitarrera, que titulan Corizonas III (2021), emulando a Led Zeppelin, y donde se retratan en una carátula con ecos de Laurel Canyon o Crosby, Stills & Nash. La cuestión es que Corizonas han regresado con gira y nuevo disco, el tercero de larga duración, aunque por primera vez lo hacen sin la aportación de Fernando Pardo, uno de sus pilares. Corizonas III es su trabajo más ambicioso, una obra de rock global y atemporal, reivindicando contra corriente el espíritu de un pasado rebelde. Once canciones que oscilan entre el rock inteligente y la americana más exquisita. El eslabón perdido entre Tom Petty y AC/DC, sin olvidar al padre de todo esto, Neil Young, o las metamorfosis de Wilco. Un renacimiento absoluto para una banda casi inactiva en cinco años, cuyo regreso llega de la mano de su disco más espectacular del momento. Javi Vacas nos lo presenta.

Corizonas os repartís entre Madrid y Valladolid, y habéis trabajado desde la distancia. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Es este el primer disco de Corizonas no fraguado entre ratos libres?

El proceso de este disco ha sido maravilloso; tan laborioso que nos ha tenido ocupados mucho tiempo, componiendo las canciones, las letras, la grabación, los arreglos..., todo muy cuidado en los detalles, desde las temáticas de las letras, la orientación musical o los diseños del arte de los siete singles y el disco. Arrancamos antes de la pandemia. Establecimos un método en el que nos juntábamos Loza, Vielba y yo en mi estudio para grabar en directo, y sobre esas bases ir añadiendo arreglos a distancia. Una vez no pudimos quedar más porque nos encerraron, nos juntábamos la base rítmica y el resto me mandaban sus pistas, así hasta que, una vez decidida la forma final de cada tema, lo enviaba a mezclar al maestro Dani Alcover, que ha realizado un trabajo impresionante. En todos los discos anteriores hemos puesto nuestro tiempo, dedicación, creatividad, energía, alma, trabajo personal y colectivo, pero por las circunstancias por todos conocidas, Corizonas III es el primero que hacemos mientras que todos los proyectos estaban parados. Se paró el mundo, no fue deseo propio. Como sabes, Arizona Baby, los Coronas, Sex Museum, El Meister y Los Enemigos forman parte de nuestro universo. Siempre estamos trabajando en uno u otro proyecto, si no es en varios a la vez, por lo que es nuestro modus operandi habitual; tenemos pocos ratos libres.

En 2011 grabasteis The News Today en los estudios Infinity, y en 2022 habéis vuelto a ese mismo estudio para grabar (en directo, vídeo incluido) Ilumíname, con Depedro, y Nubes negras.¿Queríais recuperar esa energía?

Ha sido totalmente premeditado, sí. Queríamos hacer un guiño al estudio donde grabamos nuestro primer disco justo ahora hace once años. Fue una pena porque durante la grabación del álbum no nos pudimos juntar todos en un estudio, así que quisimos volver a Infinity para recuperar y mostrar esa energía del directo, y a la vez darnos un homenaje, pasar una jornada juntos, tocar, comer, brindar, reír y disfrutar, y ya de paso grabar en directo en plano secuencia sin trampa ni cartón. Son dos canciones muy importantes del nuevo disco, el primer single y la colaboración con Jairo, que además se salió del mapa... ¡Fue como volver a casa! Gracias a Infinity y al maestro Pablo Baselga.

Nubes negras es un buen arranque para el disco.

Es un golpe en la mesa, un tema contundente y directo que claramente dice: «Aquí estamos, hemos vuelto, somos cinco tipos tocando instrumentos de madera de hace 60 años, y esto es rock». En Nubes negras la música habla tan claro de lo que queremos transmitir que la letra es un vehículo para reafirmar la postura de optimismo a la hora de enfrentar una realidad hostil. Hasta con la elección del speech queda muy claro… I wanna be free! Y un guiño a varias influencias tanto musicales como cinematográficas (el disco está plagado de ellas). El más avezado lector/oyente sabrá.

La portada del disco me remite a Crosby, Stills y Nash, Laurel Canyon... ¿Un guiño intencionado?

Absolutamente. Estudiado y premeditado para transmitir justo esa esencia, esa época y lugar, esos artistas que han sido influencia clave para este disco. Superfan del trabajo de mi mujer, Malena G. Fridman, en las fotos, y el diseño de Mario Fealr.

¿La salida de una pieza tan fundamental como Fernando Pardo pudo trastocar los planes de Corizonas? ¿Cuáles fueron los motivos de su marcha?

Decidió abandonar el proyecto a primeros de 2019 para centrarse en otras cosas, y el resto de la banda respetó totalmente su decisión. Lo mismo que la del trompetista Yev, que dejó de tocar con nosotros para centrarse en el jazz. Pero bueno, en otoño de ese año empezamos a trabajar en las nuevas canciones y lo cierto es que, para mí, es el disco más guitarrero que hemos realizado hasta la fecha. Tres guitarristas en la banda ya son muchas guitarras...

Efectivamente, en Corizonas III mandan las guitarras, pero lo de bautizar así el disco, ¿era para insistir en la continuidad o hay algún homenaje a Led Zeppelin?

En este tercer disco queríamos ser ‘muy originales’ por un lado y, por otro, sí, hacer un pequeño guiño a uno de los discos favoritos de uno de mis grupos favoritos de rock de todos los tiempos (y de alguno más en la banda). Así que ¿por qué no? Una vez más, una autoafirmación: «Esto es rock», señoras y señores, y esto es Corizonas en 2022.

"El rock acaba creciendo entre las grietas del asfalto, las cabañas del bosque y las piedras del desierto para convertirse en lo que siempre ha sido: una liberación"

Volveré es una de las canciones en las que parece que hayáis salido de vuestra zona de confort. ¿Deliberadamente?

Precisamente es la última canción que compusimos para este disco. En un arrebato de deseo optimista y esperanzador salió ese himno, donde hay un sentimiento claro de disfrutar juntos de música y de la vida. Deliberadamente necesario, distinto y con la frescura del tema que sale rápido.

En algunos momentos os ha inspirado Neil Young, o Springsteen. Brindo por ti incluye vientos, y parece un guiño al Spanish Stroll de Mink Deville ¿Cuál diríais que es el leitmotiv de este nuevo trabajo?

La idea era tocar rock de manera natural, hacer lo que se nos da bien, con textos en castellano, primando la inmediatez y sencillez sin menoscabar la elaboración y el detalle. Los cinco somos apasionados de la música, coleccionistas y seguidores de todo tipo de estilos, pero los que hay reflejados en el disco son los que tenemos en común. Para mí, The Band es la banda perfecta, por si sirve de algo...

Las letras abordan asuntos trascendentales, puede extraerse una lectura más liviana. ¿Están al servicio de la música? ¿El sonido expresa a veces más que las palabras?

En este disco, la unión de música, ritmo y melodía está por encima de la separación de las partes. Las canciones forman un todo que por momentos consigue hacer olvidar la temática (aún siendo las palabras muy importantes para transformarlas en melodías contadas). Me extendería mucho aquí tratando de explicar lo que significa cada una... Además, lo realmente bonito es que cada persona interprete a su manera. Pero bueno, hemos querido reflejar cierto espíritu carpe diem naif y positivo. Algunas letras tocan tangencialmente cuestiones como valorar el tiempo que tenemos aquí y ser conscientes del presente. Creo que estas canciones reflejan muy bien esa reflexión transmitiendo buena onda, energía y optimismo. Ante lo que no puedes controlar, es mejor relajarse y disfrutar. En el disco hay reflejados muchos sentimientos universales, como la esperanza, la nostalgia, la alegría, el enfado, la rabia, el amor, el desamor, la frustración, el triunfo..., pero, por encima de todo, creo que prima la sensación abstracta de que la nube negra sobre nuestras cabezas va a descargar y luego saldrá el sol. Puede parecer naif, pero creo que es una imagen muy poderosa.

¿Ha cambiado significativamente el modo de composición de este disco?

En otros discos el método era similar: primero proponer, intercambiar y trabajar ideas a distancia, y después ya todos juntos en el local de ensayo. Lo que ha cambiado es que ahora lo hacemos a distancia y con mayor tiempo para la reflexión y el trabajo personal. La tecnología nos ha beneficiado en ese aspecto, y la química tocando juntos permanece.

«Volverán todas las cosas y también estos trovadores locos». ¿Corizonas III viene a representar un renacer del grupo?

Corizonas III es un claro renacimiento del grupo, una actualización, una renovación, la puesta en valor de un concepto de unión que estaba algo gastado. Ahora es más un grupo enfocado que disfruta de una colección de canciones en las que cree, que una reunión de dos bandas para montar una jam session. El concierto sigue siendo una fiesta, pero también la reivindicación del oficio de artesano de cinco músicos con sus instrumentos añejos, viejos amplificadores y tambores, que se juntan para mostrar en directo grasa, magia y pasión a través de sus canciones.

Tras estos difíciles años donde el sector cultural ha sufrido mucho, ¿creéis que vamos a vivir un momento de esplendor cultural y artístico en los próximos años?

Ojalá sea como dices. Yo confío, soy optimista. Y sé que el rock and roll acaba creciendo entre las grietas del asfalto, las cabañas del bosque y las piedras del desierto para convertirse en lo que siempre ha sido: una liberación.