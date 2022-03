HBO Max, la plataforma televisiva de WarnerMedia, rodará una serie que continuará la trama de la película 'The Batman' y que estará protagonizada por Colin Farrell en el papel de Pingüino ('The Penguin'), uno de los villanos de la cinta. La compañía anunció este miércoles el proyecto, impulsado en gran parte por el buen recibimiento de la última entrega de 'The Batman', que ha recaudado casi 300 millones de dólares en su primera semana en cines de todo el mundo.

Solo en EEUU, el debut de Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne (identidad real de Batman) superó todas las expectativas al recaudar 134 millones de dólares durante el fin de semana de su estreno, convirtiéndose en la segunda película más taquillera desde el inicio de la pandemia, tras 'Spider-Man: No Way Home'. En otras palabras, el fulgurante estreno acaparó en tres días unos ingresos en taquilla superiores a todo el recorrido comercial de cintas como 'Dune', segunda película más nominada a los Óscar 2022 con diez candidaturas. Matt Reeves, director de 'The Batman', será productor ejecutivo de la serie 'The Penguin', que recreará la vida del personaje tras el final de la película. HBO Max estaba preparando otra serie sobre la corrupción de la ciudad de Gotham y que iba a servir como precuela de la cinta, pero fuentes consultadas por el diario Deadline afirman que la idea se ha descartado. "Estamos intentando lanzar este universo y si el mundo lo acoge, tenemos muchas posibilidades abiertas", prometió Reeves durante la presentación de 'The Batman' en los estudios de Warner Bros.