Con algo de retraso, sí, pero ya están aquí. La pandemia no ha podido con ellos. Cierto es que el dichoso virus ha intentado dinamitar con todas sus fuerzas los cimientos de la industria musical murciana, pero no lo ha conseguido. Y aunque buena parte del pasado año –y del 2020– los artistas lo pasaron sin poder mostrarse en directo en condiciones, las cuarentenas obligaron a las bandas a encerrase y componer; era lo único que podían hacer. Y el producto de aquellas jornadas de aislamiento está saliendo poco a poco a luz. Así que la próxima edición de la gala de los Premios de la Música de la Región, que tendrán lugar el 15 de febrero en La Unión, será, en cierto modo, una celebración: de la escena, de la supervivencia y del amor por este arte; pero, sobre todo, del brillante futuro que espera.

Porque este martes se anunciaron en una rueda de prensa celebrada en la sala Garaje Beat Club los nombres de los finalistas de la quinta de estos galardones, y si en las cuatro anteriores se impusieron los veteranos (M-Clan, Los Marañones, Viva Suecia o Noise Box son algunos de los grupos más laureados de este evento desde su creación), este año ha llegado el turno de los jóvenes, con los cartageneros Arde Bogotá y los murcianos Trashi como grandes protagonistas. Los primeros, grandes abanderados de la nueva ola de la música regional, son los favoritos a Mejor Álbum de Rock por su álbum debut La noche, pero también aspiran a llevarse el premio al Mejor Videoclip por Dangerous; por su parte, Trashi quieren auparse con Mejor Álbum de Músicas Urbanas (por Lo que pasó ese verano) y con el premio al Mejor Artista Debutante.

En cualquier caso, ni unos ni otros lo tendrán fácil. En cuanto a las revelaciones de 2021, Trashi tendrán que vérselas con el quinteto cartagenero de indie-pop Adiós Noviembre, que desde hace unos meses está haciendo mucho ruido con Eco y Salto mortal, sus primeros singles, y con Walls, que, tras curtirse en las batallas de gallos de Red Bull, ha emprendido una carrera en solitario que le ha impulsado como uno de los artistas murcianos del momento (como ha demostrado con llenos en varias de sus presentaciones). Por otro lado, entre los aspirantes al Mejor Álbum de Músicas Urbanas también figura Tenemos que quedar, de Daniel Sabater, apadrinado por Spotify con su programa Radar España, y Awakate, nueva banda de la llamada ‘Murcia Tropikal’ que viene pisando fuerte desde hace un par de años y que el pasado 2021 publicó su primer álbum, La salsa.

Por su parte, Arde Bogotá buscará reafirmar su condición de favorito ante la banda de doom Ikarie –heredera de la escena noventera y del post y el sludge de banda actuales como Amenra o Cult of Luna– y la psicodelia de Ruto Neón, ganadores del CreaMurcia 2020 en la categoría de ‘Pop-Rock’ con Bruno Laencina –el que fuera cantante de The Meatpies– como alma mater del proyecto. Los primeros defienden Cuerpos en sombra; los segundos, Done. Y en cuando a los rivales de los cartageneros a Mejor Videoclip está otra banda joven como Mala Cotton, finalista por Las Vegas, y –ahora sí– un veterano: Al Dual, que se cuela en esta quinta edición con When I was younger, último adelanto del que será su próximo disco, Reel to reel.

En el resto de categorías, el extriunfito Flavio aspira a Mejor Álbum de Pop con su álbum homónimo, igual que Yarea, cartagenera de adopción (residió en la ciudad portuaria desde que tenía cuatro años y hasta los 19), que se postula a este galardón con A veces me acuerdo de ti, su primer EP. El tercer nominado en esta categoría es Living room songs, primer disco de Pau From Marc, dúo formado por Paula Sal y Marco A. Velasco, responsable del estudio de grabación El Miradoor, en Alhama. Y en ‘Otras tendencias’, Carmen Escudero, con Ubuntu, y Filovento, con Semillas de un otoño imaginado, buscarán dar la sorpresa ante La sangre del mundo, último disco de Muerdo, que ya logró este premio en 2018 con La mano en el fuego.

Curiosamente, la categoría a Mejor Álbum o Difusión en la Música Tradicional también se la disputarán tres discos: Un cuarto de siglo, de El Niño de Archena; Del saliente al poniente, de Mujeres con Raíz, y Las cantigas del Rey Sabio, de Túa, mientras que el único elepé en la correspondiente a la Música Clásica es Get back to Penny Lane, de Juan Manuel Ruiz Pardo. El virtuoso guitarrista se enfrentará por el premio al pianista Abdón Alcaraz, con su Concierto flamenco nº 1 para piano y orquesta, y al Festival Ecos de música antigua de Sierra Espuña. Y, por último, el ganador al premio a la Difusión en la Música Flamenca saldrá de entre la Suite flamenca ‘Rey Lobo’, de Faustino Fernández CM Danza; la Cumbre Flamenca de Murcia y la Peña Flamenca ‘Melón de Oro’, organizadora del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro.

Conviene recordar que, debido a la situación sanitaria, este año no habrá premio al Mejor Festival –normalmente dividido en dos secciones: de mayor y pequeño formato–, pero sí se mantienen los tres premios de asignación directa que la asociación Hay un Tigre Detrás de Ti, impulsora de estos galardones, concede anualmente: el primero, a la ‘Labor Cultural’, es para el Ayuntamiento de Murcia; el segundo, a la ‘Labor en Medios de Comunicación’, a la Cadena SER, y el tercero, el Premio Leyenda, al Festival del Cante de las Minas, tal y como recordó Victorio Melgarejo, director del colectivo organizador. Entre otros detalles, también desveló que Jesús Tejas y Nazaret Navarro serán los presentadores de la gala y que habrá cinco actuaciones, las de Un Señor de Murcia, Bosco, Carmen Escudero, The Sand y la Cuadrilla de Aledo.