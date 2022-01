El Warm Up - Estrella de Levante sigue añadiendo nombres al cartel de su próxima edición, prevista para el 29 y 30 de abril. En esta ocasión, el primer gran festival de la temporada añade a su a line-up a Mura Masa, Alizzz, Ojete Calor, Nunatak, Maren, Mavica y Pájara Rey. Estas siete bandas y artistas se añaden así a los más de veinte grupos confirmados hasta el momento, conformando así un cartel "variado y ecléctico" en el que prima la calidad musical", señalan los organizadores.

El DJ británico Mura Masa es, sin duda, el anuncio más atractivo de esta nueva tanda de confirmaciones. Precisamente este año, el jovencísimo Alex Crossan -así se llama realmente el músico, de 25 años- ha conseguido su cuarta nominación a los Premios Grammy, en esta ocasión en la categoría de Mejor Grabación Remezclada. Y hace apenas un mes que ha lanzado su último tema, 2gether, que sigue la estela de su último álbum, Raw youth collage (2020), y que ha superado ya las dos millones de escuchas en Spotify.

Por otro lado, quien también brilla con luz propia es Alizzz, otro de los nombres imprescindibles de esta edición. Después de pasar cinco años centrado únicamente en su faceta de productor -que le ha llevado a trabajar con artistas como C. Tangana-, el pasado septiembre decidió presentar su nueva aventura en solitario: un proyecto post-indie donde brillan las guitarras y que le ha posicionado, con apenas un puñado de singles, como "uno de los artistas nacionales del momento", apuntan desde el Warm Up.

Y, cómo no, cabe destaca a Ojete Calor, una de las bandas predilectas de Murcia. Con ellos sobre el escenario, la diversión y el humor está más que asegurado. Además, los reyes del subnopop, Carlos Areces y Aníbal Gómez, llegan a Murcia con una gira muy especial, Pena de bofetón que no te dieron a tiempo 2022 Global Tour, con un concierto en el que los bailes y las risas serán protagonistas con canciones tan coreadas como Agapimú, Vete a tu casa o Viejoven.

Bandas murcianas

También hay representación regional en esta nueva oleada de confirmaciones, con los cartageneros Nunatak a la cabeza de las bandas murcianas. La banda liderada por Adrián Gutiérrez presentará su último álbum, Nunatak y las flores salvajes (2019), su cuarto disco, que sigue la estela de sus anteriores trabajos pero con una nueva esencia y una nueva mirada. Convine recordar también que el verano pasado presentaron Sol y sal, un tema que pretende difundir la iniciativa para otorgar derechos propios al Mar Menor y para el que contaron con las voces de artistas tan destacados como Rozalén, Second o Shinova, entre otros.

Otro de los grandes talentos regionales que se incorpora al line-up del Warm Up es Mavica. La artista de Cartagena, que está preparando ya su primer álbum, llegará a La Fica con su segundo EP, Send me the water (2020), un trabajo que gira en torno a sus experiencias personales y en el que se aprecia una gran paso adelante en su sonido y composición. Y también se suman al cartel las murcianas Pájara Rey, que presentarán los temas de su trabajo Homónimo (2019): un poquito de actitud punk para esta edición.

Completa esta tanda la vizcaína Maren, que llega a Murcia desde Bilbao con su primer LP, Margaritas y lavanda (2021), un trabajo que en muy poco tiempo se ha convertido en un gran éxito de crítica y público y con el que ha recorrido durante el año pasado gran multitud de salas de conciertos de todo el país. "Su actitud y su marcada personalidad unido a sus exquisitas letras harán su concierto único", asegura la organización.

Los abonos, cerca de agotarse

A apenas tres meses para el festival, "los abonos están cada vez más cerca de agotarse", según la organización. De momento, todavía se pueden comprar a 60 euros en la dirección web warmupfestival.es/abonos/ o en Entradas.com. Este precio se mantendrá hasta el domingo o agotar cupo. Los abonos adquiridos para la edición de 2020 y 2021 son válidos automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite.