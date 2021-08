Coincidiendo con el cuarenta aniversario del álbum Pleasant dreams (1981), de los Ramones, The Yellow Melodies han lanzado un homenaje a la banda de Queens y al que es su disco favorito de los norteamericanos. Tras arrasar con sus cuatro primeros trabajos, y después de un quinto menos llamativo, los Ramones registraron Pleasant dreams, otro acertado disco de punk y pop con un polémico telón de fondo: la relación rota entre Johnny y Joey. Las letras del álbum también siguen de cerca la disputa entre ambos debido a la chica que el guitarrista le ‘robó’ al vocalista.

Los murcianos han llevado las canciones de Pleasant dreams a su terreno: prescindiendo casi completamente de las guitarras eléctricas y de la distorsión, las visten con sintetizadores, cajas de ritmo, guitarras acústicas, teclados, glockenspiels, cuerdas y, sobre todo, multitud de armonías vocales, extrayendo todo el pop posible de esas canciones punk originales. Han colaborado con Rafa Skam y los suyos Antonio Galvañ, de Parade (Come on now), y también Ruth, de Vacaciones, y Antonio Hurrah!, de Los Zapatos, en All’s quiet on the eastern front.

Las reseñas sobre Pleasant dreams aparecían divididas en su momento, con el denominador común de considerarlo demasiado limpio para ser un álbum de punk, pero está cargado de temas inolvidables, y muestra toda la grandeza de la banda que mejor supo combinar punk y pop en la historia de la música del siglo XX. Y eso no es poca cosa, oigan.

The Yellow Melodies presentáis Pleasant dreams, un tributo a vuestro disco favorito de los Ramones, y lo habéis hecho coincidir con su fecha de publicación, aunque cuarenta años después. ¿A qué responde esa minuciosidad?

Bueno, por intentar darle un poco de sentido al lanzamiento y, a la vez, por ponernos una fecha, porque si no te pones límites al final acabas abandonando proyectos... La fecha del cuarenta aniversario del disco sirvió para que nos pusiéramos las pilas.

¿Por qué elegiste Pleasant dreams? ¿Qué tienen los Ramones que no tengan otras bandas?

Porque es el mejor disco de los Ramones, al menos para mí. Y eso que los anteriores son muy buenos, pero éste es el más pop y el que mejores canciones tiene. Es un disco que me llegó a tener obsesionado durante una buena temporada. Me llenaba de energía cada vez que me lo ponía. Es de esos pocos discos con los que vibras con todas y cada una de las canciones, un álbum perfecto.

¿Cuándo descubriste a los Ramones y este disco?

Cuando era un adolescente. Lo de llegar a obsesionarme con este disco fue más reciente; incluso me prometí versionarlo un día, y ese día ha llegado.

¿Algo te ha empujado a hacer este viaje en el tiempo?

Además de obsesionarme con el disco, hace unos meses me lo ponía para salir a correr, y volví a flipar con las canciones. Iba haciendo coros por la calle y me imaginaba cómo podían sonar esas versiones terminadas.

Parece que no perseguíais sacar el mismo sonido de los Ramones –como tantos grupos de punk y garage han hecho durante décadas–, sino ofrecer un punto de vista distinto. ¿Cuál ha sido vuestra aportación?

Llevar las canciones de los Ramones a nuestro terreno, llegar a hacerlas nuestras, que sonaran distintas a las originales. De hecho, no creo que nuestro disco le llegue a gustar a los fans acérrimos de los Ramones (salvo a los de mente abierta, que hay muchos).

¿En vuestro enfoque habéis tenido en cuenta a grupos como Helen Love?

Sí, claro, aunque nuestro disco tampoco suena a Helen Love ni a Parade... Aunque tenemos algo que nos une: que somos fans de los Ramones sin sonar a Ramones.

En Pleasant dreams el sonido era menos rápido que habitualmente en los Ramones; experimentaron con un estilo más pop y más comercial. Lo mismo os interesaba más este disco por ese motivo.

Quizá sí. Sobre todo por lo de ser el más pop, no tanto por lo de comercial (ya que no llegó a vender tanto como se esperaba...); de hecho, pienso que se trata de un disco infravalorado. De todas formas, me interesaba sobre todo porque es el disco perfecto de los Ramones, y porque me vuelve loco.

Habéis contado con algunas colaboraciones en la grabación. ¿Quiénes son? ¿ Cómo se han involucrado?

Hemos contado con Antonio Galvañ (Parade), que es un fan auténtico de los Ramones. Me hizo mucha ilusión cuando dijo no sólo que le apetecía participar, sino que Pleasant dreams era también su disco favorito de los Ramones. Me emocioné cuando recibí su versión del Come on now: estaba completa, parecía un tema de Parade que podía encajar como un hit en cualquiera de sus discos. Para hacerla un poco nuestra, grabé unos coros y una guitarra acústica. También participó Ruth (Vacaciones), cantando a medias conmigo All’s quiet on the eastern front, tema en el que Antonio (Los Zapatos) también grabó coros.

¿Grabar cuarenta años después Pleasant dreams puede ser también una reivindicación de una manera de hacer música?

Es la reivindicación de hacer las cosas que te gustan y cuando te gustan, de disfrutar del proceso de grabación sin necesidad de prestar atención a si va a tener mayor o menor trascendencia lo que haces, sino a disfrutar haciendo.

¿Cuál es el secreto para hacer una buena versión? ¿De qué canción has quedado más satisfecho?

Para mí lo más interesante es llevarte la versión a tu terreno y que aporte algo, evitar que suene igual que la original. Las versiones que más me gustan del disco, aparte de Come on now y All’s quiet on the eastern front (que son las que han contado con colaboraciones y son chulísimas), son It’s not my place (in the 9 to 5 world) y Sitting in my room.

A lo largo de tu trayectoria has grabado numerosas versiones. ¿Encuentras especialmente atractivo versionar canciones de otros artistas? ¿Qué te aporta hacer versiones de canciones compuestas por otros?

Sí que resulta atractivo cuando le das un toque personal. Si no, no tiene demasiado sentido hacerlas. Hay canciones que hemos llegado a hacerlas tan nuestras que casi hemos olvidado que no lo eran.

¿Tienes noticias de cómo lo han recibido los supervivientes de Ramones?

De momento no. Yo creo que están escuchando el disco en modo loop y aún no han tenido tiempo para escribirnos y contarnos lo mucho que les ha gustado.

Supongo que no llegaste a ver a Ramones tocando ese disco.

Bueno, tuve la suerte de verles en directo el 5 de Diciembre de 1990 en la Sala Snoopy de Cruce del Raal. Fue mi primer concierto. Fue un poco caos: hubo avalancha en la puerta durante los teloneros, BB Sin Sed, y se coló mucha gente. Tocaban a una velocidad de vértigo, como si tuvieran prisa por terminar y marcharse. Me costaba reconocer las canciones, por lo que no sé si tocaron muchas de este disco.

En todo proceso de creación y grabación de un disco siempre hay alguna anécdota. ¿Podrías compartir alguna con nosotros?

No hay apenas anécdotas, ya que ha sido un disco grabado en casa en su mayor parte. Tan sólo íbamos al estudio a grabar baterías y bajos, y luego a mezclar. El día que fue Ruth (Vacaciones) a grabar al estudio, vino con Antonio (Los Zapatos), que no estaba previsto que grabara, pero ya que estaba por allí, se animó e hizo coros. También se nos ocurrió durante el proceso de mezcla hacer una totalmente a capella de This business is killing me, que quedó tan chula que estuvimos a punto de meterla en el disco. Finalmente la descartamos, pero sí que entró como bonus track en el CD.

En vuestra fidelidad habéis decidido ‘respetar’ la portada original.

Sí, me parecía honesto respetarla, pero haciéndonos nosotros la foto del tipo que aparece en la portada con sombrero y gabardina. También respetamos la foto de la contraportada, así como la que va a doble página en el libreto del CD. Nos hicimos fotos imitando las poses y vestimentas de los Ramones. Todas fueron trabajo de José Carlos Nievas, que se ha involucrado al 100% en el proyecto, haciéndonos incluso una serie de fotos promocionales del disco.

¿Cuál es el plan? ¿Vais a presentarlo en directo y por orden de tracklist?

Como el tema de los directos sigue algo parado, de momento no tenemos conciertos, pero ya veremos más adelante si nos animamos. Pero no estaría mal hacer algún directo tocando por orden el tracklist entero.

¿Con qué formato sale, bajo qué sello, cómo conseguirlo?

Además de estar en todos los portales digitales (Spotify, Bandcamp, etc.), también sale en una edición limitada de cien copias en CD en Discos Imprescindibles, con un libreto de 16 páginas y tres temas extra, y que se puede conseguir en nuestro Bandcamp. Y para otoño saldrá en vinilo, una coedición entre tres sellos de aquí (Snap!! Records, Hurrah! Música y Discos Imprescindibles) junto a Old Bad Habits, de Grecia.