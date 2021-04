Nuevos nombres se incorporan al cartel de la segunda edición de Murcia On, el ciclo de conciertos –y danza, y humor...– de Ibolele Producciones que colmará con música el verano en la Plaza de Toros de La Condomina. Y no son nombres cualquiera... Hablamos de dos referentes, cada uno en su particular estilo, pero con una gran similitud:ambos llevan el ritmo por bandera. La primera es Niña Pastori, que celebrará sus 25 años en el mundo de la música con una actuación en el coso murciano el día 22 de julio. Y por otro lado está Kase.O, posiblemente el rapero más respetado del hip-hop patrio –tanto en solitario como con Violadores del Verso–, que regresa a la capital del Segura recuperando uno de sus proyectos más arriesgados. Su concierto, el 10 de julio.

La gaditana lleva años siendo una de las grandes abanderadas de la renovación del flamenco, y prueba de ello es la versión que este mismo viernes publicaba de Ese gitano, en la que le acompaña el trapero Dellafuente. Cuatro Grammy Latinos, además de dos Premios Dial, otros tantos Amigo y diversos discos de Oro y Platino en países como España, Colombia y Argentina avalan una carrera de éxitos que repasará en Murcia para gozo de sus fans.

Por su parte, el rapero zaragozano también está de aniversario. Y es que en diciembre se cumplirán diez años de la publicación de Kase.O Jazz Magnetism (2011), un disco en el que revisitó algunas de sus viejas rimas junto a varios músicos surgidos de la escena barcelonesa del jazz, con los que se volverá a juntar para una gira muy especial que pasará por Murcia.