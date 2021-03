La pandemia está dando lugar, entre aplazamientos y cancelaciones, a situaciones insólitas como la protagonizada por la cantante Hetty Kate el pasado mes de octubre, cuando acabó celebrando en Algezares el Día Mundial del Jazz varios meses de lo debido (30 de abril). Las restricciones para viajar desde Australia hicieron que Jessie Gordon suspendiera su gira europea, y en su lugar se programó a la vocalista Kate, también de nacionalidad australiana, pero afincada en Paris. Ahora, regresa a Murcia -y en concreto al Teatro Bernal de El Palmar- con motivo del Murcia Jazz Festival.

Hetty Kate es una cantante cautivadora y divertida. Tiene una presencia escénica solo igualada por la claridad de su voz, y lleva el swing en las venas. En sus inicios recibió formación lírica, por lo que siempre busca honrar a los compositores respetando la melodía y letra original de cada canción, e improvisa sobre esa base sin traicionar el alma de la pieza. Este particular atributo la ha llevado a trabajar con reconocidos artistas y sellos discográficos en Australia y Europa, incluida una larga relación artística con el legendario trompetista australiano James Morrison.

Sus dotes de artista integral han hecho que Hetty también incursione en el mundo del musical. Interpretó el papel de la actriz de Hollywood Ava Gardner en el musical original de Eric McCusker Ava at the end of the World, que se estrenó en Melbourne; y se unió a la big band de France Keystone (Victoire du Jazz 2018) con el papel de María en su concierto de West Side Story.

Durante la última década, Hetty ha realizado varias giras llevando su música a clubes de jazz y festivales en cuatro continentes: New York Winter Jazz Festival, Sapporo International Jazz Festival, Ascona Jazz Festival, Piacenza Jazz Festival, Jazz en Touraine, Prague Proms... En Australia participa habitualmente en los festivales internacionales de jazz de Melbourne, Perth y Brisbane.