Glas: "Todos hemos tenido que crear estos meses nuestro propio 'Nuevo Orden' interior"

Grupo. Tras publicar esta semana un nuevo single, los murcianos, liderados por Paco Ganga, afrontan la publicación de su segundo disco. Se trata, según ellos, de un trabajo en el que "la electrónica no solo es el hilo conductor, sino que se ha subido el nivel", consiguiendo canciones «más bonitas, elegantes y personales".

Glas han estrenado esta semana Nuevo Orden Mundial, el tercer adelanto de su nuevo disco, Venus Géminis. Primero fue El mundo será nuestro , luego vino Olvidar y el 19 de este mes lanzaron uno de los singles más especiales para ellos. La banda murciana de pop electrónico descarga todo su potencial en esta canción que hace un guiño al grupo británico New Order, con un mensaje de revolución («por mucho que los poderosos quieran dominar el juego y quieran hacernos creer en sus mentiras, sólo nuestras propias decisiones marcarán el rumbo de nuestro destino»). Nuevo Orden Mundial llega acompañado de un videoclip realizado por Enrique Maldonado, director de vídeos de las principales discotecas de Ibiza, y una portada diseñada por Blonde Poulain, que utiliza a la dama de la Justicia sosteniendo la balanza que representa el equilibrio.

Glas -Paco Ganga (The Leadings, Lofelive), Fede Gas (ex Varry Brava), Tommy Roch (Adiós Nicole, The Purple Elephants) y Álvaro Carbonell (Adiós Nicole)- transmiten energía, elegancia y magnetismo a través de sus canciones bailables, pegadizas y de una frescura contagiosa. En este año de pandemia, Glas se han juntado para componer lo que será su segundo álbum, que irán desgranando en singles hasta el verano 2021. Su ecléctica fusión de estilos mantiene la electrónica como hilo conductor e ingrediente principal. Entre la electrónica y el pop bailable con gancho. Ellos lo denominan 'pandemic disco'.

Primero fue El mundo será nuestro, hace unas semanas Olvidar, y el 19 de este mes lanzáis uno de los singles, Nuevo Orden Mundial, del que decís que es de los más especiales para vosotros. ¿Por qué?

Porque desde el principio nos sigue emocionando. Cuando Paco nos llamó para decirnos que tenía este tema lo vimos a la primera. Fue uno de los últimos temas en componer, y sin duda necesitábamos un tema de este rollo y sobre todo con este título.

El título suena a guiño a los míticos New Order. ¿Cuál es el mensaje?

New Order es uno de nuestros grupos favoritos. Pensamos que era una buena oportunidad para hacerles nuestro pequeño homenaje. En la letra queremos expresar como todos hemos tenido que crear nuestro Nuevo Orden (nuestro gobierno único interior) en estos últimos meses, y no dejar que los poderosos se hagan con nuestras vidas.

El tema también viene acompañado de un videoclip realizado por Enrique Maldonado, director de vídeos de las principales discotecas de Ibiza. ¿Fran se ha tomado vacaciones?

Decidimos probar con Enrique porque ya trabajamos con él en un directo en la sala REM y nos gustó mucho su estilo. También por el hecho de que el desplazamiento entre comunidades está prácticamente imposible, y Enrique vive en Murcia. Decidimos apostar por su trabajo y estamos súper contentos con el resultado.

La portada del single, diseñada por Blonde Poulain, utiliza a la dama de la Justicia, que sostiene la balanza. ¿Todas las portadas de los singles hacen referencia al mundo clásico, a la mitología? ¿Habéis pasado estos meses reflexionando sobre el mundo helénico?

Los hilos conductores de este disco son el amor y la esperanza, y por ello nos dimos cuenta de que el arte clásico nos ofrecía un bagaje interesante y muy bello, con muchas referencias a los temas que planteamos. Y Blonde, con la maestría que le caracteriza, y su facilidad para mezclar lo moderno con lo clásico, ha conseguido hacer un bellísimo 'artwork'.

En noviembre de 2019 aparecía vuestro primer largo, Todo ha cambiado tanto. ¿Han cambiado mucho las cosas para vosotros en este año?

Parece que el título de ese disco es premonitorio. A la vista estဠTodo ha cambiado mucho, pero sí que es cierto que hemos aprendido de ello y hemos sacado fuerzas e inspiración para hacer nuevas canciones.

Nuevo Orden Mundial es el tercero de los 13 cortes que iréis adelantando hasta completar el disco. ¿Qué ha motivado esa estrategia?

No son tiempos de sacar un disco al mercado; te lo comes con papas. Nuestro objetivo al sacar un disco es poder presentarlo en festivales, y como está la cosa es imposible, pero tampoco sabemos quedarnos parados. Así, todo el mundo puede saborear los temas poco a poco.

¿Cómo veis la escena musical en esta llamada «nueva normalidad»? ¿Cómo la estáis viviendo vosotros en primera persona? (Parece que el ocio nocturno es el demonio).

Pues obviamente muy complicada, por no decir herida de muerte. La cultura es segura, la música tiene que poder disfrutarse, y creemos que hay alternativas que lo hacen posible. Somos conscientes de que queda un largo camino, pero paciencia, que llegará.

Y mientras tanto hay que reinventarse. ¿Cómo os lo planteáis en Glas?

Por ahora, publicaremos un single nuevo cada mes o mes y medio, y ofreceremos material visual también cada poco tiempo. Creemos que es una buena forma de que no se pare la maquinaria.

¿Cómo y dónde habéis grabado Venus - Geminis? ¿Qué podéis contarnos sobre el trabajo de estudio? ¿Qué viene a decir el título?

Como siempre, grabamos y producimos todo en VillaGanga (el estudio de Paco Ganga). El proceso de composición ha sido un poco diferente al resto de discos, ya que se realizó en pleno confinamiento, por lo que Tommy y Paco se iban pasando ideas y componiendo en la distancia hasta que se pudo grabar a partir del verano. Hemos tenido mucho tiempo para buscar nuestro estilo y nuestros sonidos.

Con el primer single (El mundo será nuestro) parece que queríais salir con mucho ímpetu. ¿Qué perseguíais con ese titulo?

Ese tema se escribió muy desde el corazón y en pleno confinamiento. El título lo dice todo, y será sin duda un himno que disfrutaremos mucho más cuando salgamos de todo esto. Por ahora nos ayuda a aguantar con fuerza.

¿Cómo describís el disco? ¿Se mantiene la electrónica como hilo conductor e ingrediente principal en los nuevos temas?

La electrónica no es sólo el hilo conductor del disco, sino que hemos subido un escalón en lo que a electrónico se refiere. Es un disco muy positivo, cargado de energía y de ganas de expresar emociones. Más bonito, más elegante y más personal que los anteriores trabajos, a nuestro juicio.

¿Qué nos podéis contar sobre las canciones de este segundo largo? ¿De qué hablan? ¿A qué suenan? ¿Hay colaboraciones?

Nos gustaría que cada canción la vayan descubriendo los oyentes e interpretando el mensaje a su forma, llevándolas a su terreno. En cuanto a colaboraciones, contamos con nuestro querido Jorge Guirao de Second a las guitarras de algunos temas, así como Tonino, de Miss Caffeina, al bajo en un tema muy especial. Otra de las colaboraciones que nos encantan es la de Eñaut, cantante de Grises, que era un grupo al que le teníamos muchas ganas.

¿Qué ha sido lo más inusual en este disco?

El hecho de haberlo compuesto y grabado íntegramente en tiempos de pandemia. Es algo que lo hace y lo hará siempre único. ¡Pandemic Disco!

¿Cómo estáis preparando los futuros directos de Glas? ¿Hay algún replanteamiento de formato?

Estamos replanteando el formato en algunos detalles muy chulos, e incluyendo instrumentos y texturas nuevas para el directo, con un enfoque más electrónico para el 'live', pero manteniendo la energía de la banda. Sin duda creemos que es uno de los puntos fuertes de la banda. Nos gustaría, en un futuro, tener la capacidad de meter un show de luces en el cual estamos trabajando y que va a ser una bomba.

¿El disco lo sacáis con la discográfica que os ha fichado?

Saldrá en formato recopilatorio de todos los singles. Esperemos que más pronto que tarde. Acabamos de firmar un contrato editorial con BMG, y estamos muy, muy contentos.

Elegisteis el título Gira, baila o muere en el intento para una temporada de festivales que se vino abajo por la pandemia. No parece que haya sido un título muy afortunado.

Pues va a ser que no. Pero con los temas nuevos os vamos a hacer bailar desde casa. Creo que a todos se nos han caído los sueños que teníamos este verano. Pero os juramos que lo recuperaremos.

Últimamente habéis sorprendido con versiones de Mecano y OBK. ¿Qué os motivó para hacerlas?

Nos encantan esos temas en concreto, y esos grupos son claros referentes a nivel de sonido y de nostalgia musical. Esperamos hacer más versiones en un futuro. Tal vez de Golpes Bajos, que también nos inspiran mucho.

Alerta Roja, Cultura Segura, las salas de conciertos cerradas. ¿Cómo lo estáis viviendo?

Por ahora, muy complicado. Pero no perdemos la esperanza de que todo se resuelva a mediados de 2021 y empecemos a hacer cosas, aunque sea con mucho control, porque la cultura es una de las primeras cosas que se va a reponer. Estamos seguros.