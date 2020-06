Muere Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, a los 53 años

El cantante y compositor Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha fallecido a los 53 años en su casa de Bagergue, en el Val d'Aran (Lleida), a consecuencia del cáncer que le diagnosticaron en 2015 y contra el que ha estado batallando desde entonces.



Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios, en enero de 2019.



No obstante, Donés anunció el pasado mes de abril, en plena pandemia, su regreso a la música, tras más de un año retirado, y el 27 de mayo Jarabe de Palo publicaba el vídeo de su single 'Eso que tú me das', parte del álbum 'Tragas o escupes'.



En un breve comunicado publicado en las redes sociales, la familia Donés Cirera ha informado del fallecimiento del músico y ha mostrado su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales Vall d'Hebron, Sant Joan Despí, Moisès Broggi, el Instituto Catalán de Oncología, el Servicio de Paliativos del Hospital de Vielha y el Instituto Oncológico de Vall d'Hebron por 'todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo'.



"Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles", ha señalado la familia.Fuentes de la discográfica han indicado a EFE de que la despedida de Pau Donés se hará "en la más estricta intimidad" y que no se celebrará funeral.Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como, entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.En su faceta de compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz ('Dos días en la vida'), Ricky Martin ('Cambia la piel'), Alanis Morisette ('Everything') o que interpretó a dúo, con Leiva ('Vecina') y Crissie Hynde ('Cry')., del que fue operado en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La operación no fue suficiente y tuvo que ser operado una segunda vez y recibir sesiones de quimioterapia., peroen el peritoneo: "El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado", escribió entonces en una carta pública.Pese al nuevo mazazo,y su gira de presentación de su undécimo disco, '50 palos', que coincidió con la publicación de su autobiografía '', en referencia a sus 50 años cumplidos.para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y se instaló en California junto a su hija, Sara, aunque no dejó de componer y volvió a Barcelona para participar en dos conciertos benéficos para recaudar fondos a favor de la investigación contra el cáncer., donde cumplía el confinamiento, el tema 'Los ángeles visten de blanco', en homenaje a lo sanitarios que luchan contra el coronavirus, y en abril lanzó un avance de 'Vuelvo', donde expresaba la necesidad que sentía de regresar al mundo de la música: 'Pisar el escenario es lo único en lo que pienso', decía.Y a finales de mayo publicó el videoclip del tema '', que encabeza el nuevo álbum de Jarabe de Palo, 'Tragas o escupes', en el que, acompañado por su banda, no ocultaba el desgaste físico de su batalla contra la enfermedad.