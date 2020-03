Una tarde para el underground

Medio centenar de fanzineros de dentro y fuera de la Región se darán cita en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería.

Lo escuchamos en entrevistas, en la Universidad y hasta en los bares. Lo leemos en periódicos, revistas y hasta en Twitter. Es uno de los términos de moda. Hablamos de la 'autoedición'. Se utiliza para todo (discos, libros...) y no siempre connota 'ausencia de interés por parte de quienes manejan las grandes discográficas o sellos editoriales', ya que, gracias a la democratización de la tecnología y las redes sociales, publicar (tu música o tus textos) nunca ha sido tan fácil como en la actualidad, y hay quien pasa de someter su obra al dictamen del jurado comercial y apuesta directamente por el do it yourself y saltar al vacío.

«Existían ferias de este tipo en otros puntos de España, como el festival Tenderete de Valencia, pero aquí no, así que decidimos hacer algo parecido en Murcia; algo muy discreto y pequeño, tanto que casi nadie se enteró de aquello aunque pegamos muchos carteles...», recuerdan con sorna Fran Jiménez, 'Nasty Franky', y María A. Jiménez, alias 'Rata Satán', dos de los organizadores del Zorrocloco.

De aquello han pasado ya nueve años: «Empezó en un bar entre colegas y siguió en un bajo. Luego –continúan– volvió a los bares y, al final, por fin logramos crecer un poco al conseguir espacios públicos en los que celebrar la feria, como el Cuartel de Artillería y el Auditorio del Parque Fofó», donde estuvieron el año pasado. Ahora, con motivo de su décima edición, ocuparán el recientemente reacondicionado Pabellón 2 del antiguo complejo militar murciano. Será este sábado, desde las cinco de la tarde, y entre los diferentes estands el visitante podrá encontrar más de medio centenar de proyectos autoeditados, buena parte de ellos con origen en la Región, otros del resto de España (Valencia, Granada, Alicante, Madrid, Galicia, Zaragoza) y hasta alguno procedente de Italia.

Habrá vinilos, casettes, discos, cómics..., pero, sobre todo, fanzines, quizá el núcleo sobre el que se mueve este movimiento y, por supuesto, Zorroclocos E Lobos. «Hablamos de una publicación autoeditada en la que puedes tratar el tema que te dé la gana sin necesidad de pasar filtros ni censuras», explican Nasty Franky y Rata Satán, como prefieren que se les conozca.

«Y, con esa premisa –añaden–, encuentras de todo: cómic, ilustración, poesía..., y haciendo la inversión que te dé la gana: desde la fotocopia y grapa más barata hasta la serigrafía más enrevesada». Literalmente 'revista para fanáticos', no son pocos los que en Murcia tiran de este modelo de trabajo para expresarse libremente: «Hay bastante movimiento, sí. Siempre lo ha habido, la verdad, solo que con la feria se les da más visibilidad».

Y es que, si hay una palabra que sobrevuela todos y cada uno de los proyectos reunidos en esta feria esa es 'underground'. «Hay quien se vuelca hacia algo más comercial, pero la mayoría se enfanga en el underground», explican los organizadores de Zorroclocos E Lobos en cuanto a las temáticas y filosofía de sus invitados. De hecho, su actitud sigue esa misma línea: así definen ellos, en este sentido, la feria: «Esto es una quedada de fanzineros y muertos de hambre en general, aunque dentro de ese underground existe peña muy potente que incluso logra vivir de lo que hace», aseguran.

Por supuesto, este proyecto, la feria –insisten en que no son ningún tipos de colectivo, sino una organización formada exclusivamente para poner en marcha este evento– es totalmente independiente. «La administración únicamente nos cede un espacio que, recordemos, es público; que te ayuden es más fácil si eres una asociación folclórica...», lamentan Nasty Franky y Rata Satán, que aseguran que, pese a todo, «hay que rogar para conseguir que los políticos no se cuelguen la medallita sin hacer una mierda».

No obstante, esta décima edición de Zorroclocos E Lobos es de acceso totalmente gratuito, como las anteriores, y, como incentivo para que la gente se acerque a conocer estos más de cincuenta proyectos contraculturales, habrá música en directo durante prácticamente toda la jornada: «Tendremos a la banda barcelonesa Leonor SS, a los alicantinos Les Funflins y los también catalanes Sistema de Entretenimiento. Nos gusta el punk y el rock and roll, que siempre han ido de la mano de los fanzines», sentencian.