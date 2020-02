Crece la 'Sombra' del C-Fem

No diga más 'C-Fem'. El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia se ha transformado, ha sufrido su particular metamorfosis, igual que los personajes de algunas de sus películas, como acertadamente apuntó ayer el concejal Jesús Pacheco durante la presentación del certamen. Y no sabemos si dará más miedo, pero, desde luego, a tenor de lo anunciado este martes en la Filmoteca Regional por su director, Javier García Caballero, su nueva edición –la novena– será mucho más grande; casi un 30% más, si atendemos al volumen de proyecciones. ¡Ah!, su nuevo nombre, Sombra.

El propio García Caballero aseguraba hace unas semanas, cuando se anunció la nueva identidad del festival, que el público no iba a tardar demasiado en acostumbrarse a su nueva nomenclatura; ahora, los expertos y los profesionales del género seguro que no tienen ya ninguna duda. Porque, pasito a pasito (o zancada a zancada), el Sombra –del que LA OPINIÓN es medio oficial– no ha parado de crecer en estos nueve años de vida, hasta el punto de que, hoy por hoy, nada tiene que envidiar por calidad y tamaño a los principales eventos de cine fantástico de nuestro país (excepción hecha de los gigantes Sitges y Molins). De hecho, sólo así se explican las cintas programadas en la Filmoteca para la semana del 20 al 28 de marzo y la entidad de los invitados con los que contará este 2020.

Hablamos, por ejemplo, del cineasta romano Enzo G. Castellari, que durante la clausura del festival recibirá el premio Sombra de Honor en reconocimiento a toda su carrera. El también guionista transalpino es uno de los grandes directores del boom cinematográfico italiano de los años sesenta y setenta con filmes como Voy, le mato y vuelvo (1967), un spaghetti western inspirado en El bueno, el feo y el malo; Keoma (1976) o Aquel maldito tren blindado (1977), película sobre la que García Caballero recordó que el propio Quentin Tarantino lleva años diciendo que hará un remake. También de la otra gran galardonada del certamen, la intérprete sevillana Diana Peñalver, que recogerá, esta vez durante la inauguración del festival, el premio Serial Killer. Como guinda a esta primera jornada en la Filmoteca Regional, se proyectará la mítica Braindead, tu madre se ha comido a mi perro (Peter Jackson, 1992), para la que el responsable de la saga de El Señor de los Anillos contó con la española para el papel protagonista.

En los días sucesivos, también se dejarán ver por las calles de Murcia personajes como el cineasta sudafricano Richard Stanley, que dirigió a Marlon Brando en La isla del doctor Moreau (1996) y que ha sido elegido como el director de las próximas películas basadas en las novelas de H. P. Lovecraft, al que también se rinde homenaje en esta edición por el 130 aniversario de su nacimiento. De hecho, Stanley presentará el viernes 27 su último trabajo, Color out of space (2019), dentro de la sección oficial del Sombra, un filme basado en un relato corto del creador de Los mitos de Cthulhu y que cuenta con Nicolas Cage en el papel protagonista. Además, al día siguiente, ofrecerá un questions & answers en la Filmoteca (18.00 horas) para el público del festival antes de la gala de clausura.

Otra de las cintas favoritas a concurso será Amigo (2019), de Óscar Martín, que se ha destapado como una de las revelaciones de la temporada en festivales tanto nacionales como de fuera de España. Su productor y el propio director español estarán el sábado 21 en Murcia para presentar la proyección, aunque, según desveló García Caballero, desde el festival están trabajando para que su protagonista, el popular Javier Botet, uno de los mejores actores de monstruos en la industria a nivel global, también pueda estar presente. Completan el listado de películas dentro de la sección oficial Vivarium (Lorcan Finnegan, 2019) cuya protagonista, Imogen Poots, ganó el premio a la mejor actriz de Sitges Film Festival; A good woman is hard to find (2019), dirigida por Abner Pastoll que también visitará Murcia para presentarla en el Sombra; El Cerro de los Dioses (2019), con su director, Dani Caneiro, y la actriz Mariam Bachir como invitados; The Curse of Valburga (Tomaž Gorkic, 2019); Blood Machines (Raphaël Hernandez, Savitri Joly-Gonfard, 2019), y Urubú (2019), de Alejandro Ibáñez, que no solo hará de anfitrión durante la proyección, sino que participará de otra de las grandes bazas de esta edición: una exposición-homenaje a su padre, Chicho Ibáñez Serrador, con objetos personales del querido cineasta.



Cerca de una decena de ciclos

Sin embargo, el festival irá mucho más allá del concurso; de hecho, en total se proyectarán a lo largo de esos ocho días treinta y cinco largos y diecinueve cortos en hasta cerca de una decena de ciclos diferentes. Por un lado, el 'Sombra Kids' abrirá una puerta a los más jóvenes con One piece: Stampede (Takashi Otsuka, 2019), El viaje de Chichiro (Hayao Miyazaki, 2002) y Mascotas 2 (Chris Renaud, 2019), mientras que 'Sombra Clásicos' permitirá ver en la pantalla del Puertas de Castilla cintas como La carreta fantasma (Victor Sjöström, 1921), Las manos de Orlac (Robert Wiene, 1924) y Frankenstein (James Whale, 1931). Otros dos ciclos muy «especiales» para el festival serán el de Jinga Films, la distribuidora más importante de cine fantástico de Europa, que estará representada en Murcia por su director, Julian Richards, y el del Blood Windows, uno de los certámenes de cine fantástico y de terror más respetados de Latinoamérica.

Como ya se ha señalado, también se rendirá tributo a H. P. Lovecraft y, además de Color out of space, se proyectará Re-Animator (1985), de Stuart Gordon, considerada todavía como una de las mejores adaptaciones al medio cinematográfico de la obra del icónico escritor. Por otra parte, el festival se pegará el gustazo de pasar en pantalla grande varios filmes de culto dentro del género –y bajo el paraguas del ciclo 'De entre los muertos'– como La cabaña en el bosque (Drew Goddard, 2012) y la surcoreana Tren a Busan (Yeon Sang-ho, 2016), entre otras; pero también Ma petit Sophie (2018), del murciano Rubén Bautista, que se proyectará el martes 24 del mes próximo en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo. Y es que, en su afán de apoyar el cine fantástico local, el Sombra proyectará dos filmes made in Murcia: el ya citado y Nikolina (2016), de Núria Muñoz Ortín y Eva Libertad, que, como Bautista, estuvieron presentes durante la rueda de prensa. Por cierto, esta última se enmarca dentro del ciclo 'Directoras de Terror', que también incluirá la aclamada Babadook (Jennifer Kent, 2014) y Crudo/Raw (Julia Ducournau, 2016).

Tampoco faltará en esta novena edición una proyección –todavía pendiente de concretar– en colaboración con Astrade; además, el colectivo No Te Prives tomará una vez más la Filmoteca durante la presentación de la película Bliss (Joe Begos, 2019) y, el día del cierre del festival, una banda volverá a poner música en directo a un filme clásico de terror: en esta ocasión serán Los Amigos de los Animales (ex miembros de Ross, Schwarz y Second) quienes interpretarán, en la propia sala, durante la proyección y con un equipo cuadrafónico, una banda sonora original –compuesta especialmente para la proyección– para Nosferatu (F. W. Murnau, 1922).



Actividades paralelas

Para finalizar, esta novena edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia contará con un suculento programa de actividades paralelas –dieciséis en total– en el que destaca, por ejemplo, la charla que ofrecerán los padres de Desolatium, el juego inspirado en el misterioso sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña creado por la empresa murciana Superlumen y semifinalista de los premios PlayStation de 2018. Además, el cineasta Paco Fox comentará en directo Star Crush (Luigi Cozzi, 1979), protagonizada por David Hasselhoff y, como aperitivo, el Sombra celebrará el sábado 14 de marzo el Cine Car 2020 en el Jardín de la Ciencia del barrio del Carmen. La jornada contará con una paella gigante, música en directo y una proyección en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería.