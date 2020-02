El 'Ciclo de Música Española' celebra San Valentín con Enrique Granados

Este viernes, a partir de las ocho de la tarde en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo de Murcia, el 'Ciclo de Música Española en Homenaje al Bailarín Félix García' alcanza su duodécimo concierto desde que iniciara su andadura en 2017, y lo hace, dada la fecha, con un programa muy especial. Bajo la dirección del profesor y músico Antonio Hernández Moreno, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo titulado Granados in love in New York, en el que, sin embargo, no solo se interpretarán piezas del leridano, sino también de otros autores como Manuel de Falla, Isaac Albéniz y Amadeo Vives; y será así gracias a un elenco de artistas –en su mayoría de la Región– que incluye instrumentistas, cantantes y bailarinas.