La 'campaña' de las hermanas de Pedro Almodóvar para que gane el Oscar

Ya está todo listo en Hollywood para vivir su gran noche. Los Oscar 2020 calientan motores en una ciudad que lleva vistiéndose desde hace días de gala para recibir a todas las estrellas del séptimo arte. La alfombra roja está ya esperando a que comiencen a desfilar por ella los nominados y nominadas a estos premios de la Academia del cine.



Entre los que pasearán por la red carpet está Pedro Almodóvar que vuelve a los Oscar gracias a su nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera. Aunque 'Dolor y gloria' no está entre las principales apuestas para ganar la estatuilla, la familia del manchego mantiene la ilusión de que Penélope Cruz vuelva a repetir el famoso 'Peeeedroooo'.



Agustín Almodóvar -que se encuentra en Los Ángeles con su hermano- ha compartido una imagen del altar improvisado que han organizado sus hermanas en casa. En esta campaña, como así lo llama, se pueden ver varias imágenes de santos y vírgenes junto a un flan y una fotografía de los dos juntos.



La campaña de mis hermanas para los #Oscars2020 .Y si no ganamos siempre nos quedará el flan (talismán). pic.twitter.com/rIPNOPCF9Q — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) February 8, 2020

Con un tono de lo más divertido, Agustín Almodóvar asegura que si no se llevan el Oscar no pasa nada, porque siempre les quedará el flan: "La campaña de mis hermanas para los #Oscars2020 .Y si no ganamos siempre nos quedará el flan (talismán)".