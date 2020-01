Rosalía lanza su nueva canción, 'Juro que'

La artista catalana Rosalía ha publicado este jueves por la tarde 'Juro que', su nuevo single que ella misma ha compartido a través de las redes sociales junto a un videoclip en el que aparece junto al actor Omar Ayuso, conocido por su participación en la serie de Netflix 'Élite'.

La nueva canción de la cantante está disponible en las plataformas Amazon, Apple Music, iTunes, Spotify y YouTube Music, además del videoclip que ha subido a la plataforma de vídeo YouTube.

La cantante anunció a través de sus redes sociales que actuará en la gala de la 62 edición de los Premios Grammy -en los que ha conseguido dos nominaciones-, que tendrá lugar este domingo en el Staples Center de Los Ángeles.

Tras terminar el pasado año con conciertos triunfales en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid, Rosalía presenta ahora su primer single de 2020.

La canción regresa a sus raíces más flamencas al contar solo con su voz, guitarra de Joselito Acedo y acompañamiento de palmas -y algún arreglo electrónico leve-.

La letra es de la propia Rosalía con Daniel Gómez. La canción cuenta con un colorista videoclip dirigido por Tanu Muiño y con Omar Ayuso -a quien canta con añoranza por estar preso- como coprotagonista.

Rosalía, nominada a dos Premios Grammy ('Best Latin, Urban or Alternative Album' y 'Best New Artist') actuará en la ceremonia que se celebra este domingo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.