Homenaje a Roy Hargrove, hoy en el Parque Almansa

El trompetista Roy Hargrove falleció el año pasado a los 49 años en Nueva York. Fue uno de los músicos más destacados del jazz contemporáneo, y supo dejar un legado de modernidad al jazz, al que llegó a unir esporádicamente con el hip hop y el rap sin perder en esta fusión su gusto por la improvisación, una mixtura que en su trompeta sonaba genuina.

El Jazz San Javier homenajea esta noche a Hargrove, quien pasó por el festival, en una producción a nivel europeo con un concierto de Roberta Gambarini, maravillosa cantante de jazz italiana afincada en los Estados Unidos, de la que el propio Hank Jones dijo que es «la mejor vocalista de jazz aparecida en cincuenta años».

Admirada por los gigantes del jazz, Roberta ha cantado, entre otros, con Ron Carter, Hank Jones, Christian McBride, Slide Hampton, James Moody, Jimmy Heath, Herbie Hancock, Toots Thielemans, Dave Brubeck o Randy Brecker. Además de hacerlo, como es obvio y frecuentemente, con Roy Hargrove. Nominada a los Grammy por su disco 'Easy to love' (2006), y ganadora del prestigioso premio de la asociación Americana de críticos de Jazz en 2010, es una de las grandes revelaciones del jazz vocal reciente.

Junto a Gambarini estará el prestigioso trompetista turinés Fabrizio Bosso, considerado uno de los intérpretes más relevantes de su país, un verdadero virtuoso y gran improvisador, en constante búsqueda de nuevas fórmulas para reinterpretar el jazz tradicional. Elegido 'Mejor Nuevo Talento' por la revista italiana Musica Jazz en 1999, su trayectoria posterior ha estado jalonada por una extensa producción discográfica. Hasta 25 sesiones grabadas en los 16 años siguientes contemplan la carrera profesional de este artista que ha colaborado con grandes nombres del jazz internacional (George Russell, Mike Gibbs, Kenny Wheeler, Dave Liebman, Bob Mintzer, Randy Brecker). De hecho, fue contratado por el legendario contrabajista norteamericano Charlie Haden en algunas etapas de la gira promocional del álbum 'Liberation Music'.

La más poderosa máquina funky jazz

La revista Bass Player incluye a Marcus Miller en su lista de los diez músicos de jazz más influyentes de esta generación. En la cima de su carrera de más de 30 años, ha ganado dos veces el premio Grammy, el Edison en 2013 por su trayectoria en Jazz (Holanda), la Victoire du Jazz 2010 (Francia) y en 2013 fue nombrado Artista de la UNESCO para la Paz.

Su característico sonido de bajo se puede escuchar en un catálogo ilimitado de éxitos musicales, desde 'With The Two Of Us' de Bill Wither, 'Never Too Much' de Luther Vandross, a canciones de Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John o Bryan Ferry. Importantes en su carrera son también los años que pasó en la banda de Miles Davis, con quien grabó seis álbumes, entre ellos el aclamado Tutu.

Con su estilo distintivo, combinación única de funk, groove, soul y habilidades técnicas depuradísimas, Miller ha sido considerado como uno de los bajistas más significativos del jazz, R&B, fusión y soul, como en su electrizante nuevo álbum 'Laid Black' (2018).