Ariel Rot: "La pequeña pantalla muy amiga de la música no era, pero nos estamos reconciliando"

Ariel Rot, guitarrista de Tequila y Los Rodríguez, con una larga carrera también a título propio, recorre España con su guitarra en Un país para escucharlo, nuevo programa de música en La 2 de TVE, con un formato muy similar al que tuvo el exitoso Un país para comérselo, conducido por Imanol Arias y Juan Echanove.

Tras un primer episodio –el programa se estrenó esta misma semana– con Kiko Veneno guiando al argentino por la Isla Mínima hacia Sevilla, en los próximos capítulos Rot visita otras comunidades con el fin de conocer qué se cuece por otros lares a nivel musical. En este sentido, el rockero reconvertido a presentador de esta road movie ha pasado esta semana por Murcia, con Carlos Tarque como cicerone, para descubrir su cultura musical y para tocarse un rock and roll en la plaza del pueblo, lo cual nos ha dado la oportunidad de preguntarle por lo que ha descubierto aquí.

P Siguiendo la estela de Un país para comérselo; pero, esta vez, para descubrir la cultura musical de España, ¿no?

R Totalmente, sí. Llevamos ya€, este creo que es el séptimo programa, y sorprendiéndome prácticamente cada día de rodaje con cosas que no conocía, con propuestas innovadoras, mezclas de tradición, de vanguardia, encuentros con amigos, risas, música€ Muy bien.

P ¿Qué te dijeron al proponerte conducir este programa? ¿Te lo pensaste mucho para aceptar?

R Mira, yo iba dispuesto a decir que no, y lo entendía como un compromiso incómodo, pero de repente me dijeron: «Es un road movie musical», y dije: «¡Ah! A ver». Claro, yo, cuando me hablaron de un programa de televisión, me imaginaba encerrado en un plató, maquillado, con luces, presentando con guión y tal; evidentemente, eso no es lo mío. Pero, claro, esto es realmente relajarse, ser curioso, escuchar y dejar que las cosas fluyan, en lo musical y en las charlas; no hay muchos más secretos en este programa. Así que, nada, de repente dije: «Si algún día quiero hacer televisión, este es el momento, porque es la mejor propuesta que voy a tener».

P ¿Cuál era tu programa de televisión favorito de aquellos que tú veías o en los que aparecías?

R No sabría decirte, básicamente veo series€

P Programas musicales, digo.

R Es que programas musicales hay muy pocos. Me gusta Late Motiv, pero para decirte un programa estrictamente musical tendría que irme muy, muy atrás en el tiempo, porque realmente los programas donde la música esté en directo y sea de una forma fluida€

P Habían desaparecido.

R No se explotó mucho ese formato. Esa es una de las novedades del programa, que los encuentros musicales no son como: «Vengo a enseñar mi propuesta tal cual es», sino: «Vengo a que me tires aquí y te canto Love shack, o lo que surja, con quien surja». O sea, el encare es informal; también la charla. Y sobre todo es espontáneo, y yo creo que eso es precisamente lo que falta en la televisión, espontaneidad.

P ¿Os fijasteis en algún modelo de programa?

R No, la verdad es que no. Es curioso, porque tiene un formato un poco de documental, con voces en off y tal. Pero, por otro lado es un programa semanal€ Yo, si pensé en alguien, fue en Anthony Bourdain, pero no me gustaría acabar como él...

P ¿En qué consiste entonces el programa, y cuál es el objetivo que se ha marcado?

R El objetivo es enseñar y potenciar y transmitir la cantidad de música que hay en este país, y que no está presente en un medio tan importante como es la televisión.

P Este es un viaje con músicos. En el estreno con Andalucía hizo de cicerone anfitrión Kiko Veneno; aquí es Carlos Tarque. Un viaje con amigos, en definitiva.

R Sí, sí, y también con desconocidos. Un viaje también pata descubrir, en el que yo tengo un anfitrión que se encarga de enseñarme, de mostrarme€ Y cuando se da la ocasión, por lo que sea, pues también coger mi guitarra y sumarme al show, a la propuesta musical, a lo que sea.

P Elegiste a Tarque como anfitrión porque además lo conocías, incluso de haber colaborado con él.

R Sí, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y además me parece que es un personaje totalmente emblemático, me gusta lo que hace y estoy convencido de que hay un animal televisivo detrás de él que todavía no lo ha descubierto.

P Ya habías venido antes a la Región. ¿Qué has descubierto esta vez? ¿Qué te ha mostrado Tarque?

R Cosas que no conocía. Por ejemplo, Crudo Pimento. Les hemos hecho una pieza superchula donde muestran los instrumentos que ellos fabrican en su taller, tocando una música increíble con un discurso muy claro, muy experimental e interesante. También estuvimos con, con, con€

P Al Dual.

R Sí, por supuesto, Al Dual y Marañones. Fantástico, superbién. Pero también bandas más jóvenes...

P Second, Kuve, Viva Suecia, Varry Brava€

R ¡Varry Brava! Eso.

P Estos son más de los ochenta.

R Son más de los ochenta, pero aparte me gustan porque son gamberros, no le tienen miedo al humor, a la frivolidad, me parece que en ese sentido enseguida nos entendimos, porque no hay una cosa solemne alrededor de ellos, y no se toman demasiado en serio, y eso me parece un ingrediente importante también en la música.

P Habéis rodado en el Romea, en el Casino, ¿en exteriores también?

R Hoy estuvimos cantando con Tarque en la playa (Bolnuevo). Fantástico. Ayer estuvimos en el Casino con Al Dual y Miguel Bañón, puro talento y autenticidad. ¿Qué más? ¿Dónde estuvimos...? No te voy a poder decir, la verdad... Son muchas cosas y cuesta digerir todo lo que ocurre cada día, pero, por suerte, si mi memoria me falla, están los programas.

P ¿Cómo te sientes al otro lado de la pantalla? Es un medio nuevo para ti...

R Totalmente. Sobre todo se aprende a respetar muchísimo vuestro trabajo. Me parece mucho más complicado preguntar que contestar, por lo menos para mí, que no tengo oficio: no soy presentador, no soy actor, simplemente soy un músico curioso con ganas de escuchar qué hay detrás de una banda, de una carrera, de una guitarra, de una canción. Entonces procuro que todo sea de la manera más natural posible.

P ¿Qué es lo mejor de este viaje que has hecho? ¿Te servirá de inspiración para algún disco?

R [Suspira] Debería [Ríe]. Lo que sí te puedo asegurar es que he conocido un montón de músicos superinteresantes con los cuales me gustaría colaborar.

P Vosotros, cuando Tequila, llegasteis en un tiempo en el que este era un país muy gris. ¿Lo has visto, pese a todo, con un poco más de color?

R Bueno, por supuesto. España en ese momento hizo un 'viaje exprés' para apuntarse al tren de la modernidad, y se convirtió en un país cosmopolita donde conviven miles de propuestas, donde se mezclan tradición y vanguardia. Estamos en un momento€ yo diría que bastante excitante en cuanto a escena musical.

P Entonces pronto veremos en la pequeña pantalla, «la pantalla amiga», lo que has descubierto en tu viaje a Murcia.

R Sí. Bueno, en una pantalla que muy amiga de la música no era, pero parece que nos estamos reconciliando.