El Gobierno de Navarra califica canciones de Amaral o Nena Daconte como "sexistas"

El Gobierno de Navarra, y su proyecto educativo Skolae, ha sido noticia en las últimas horas debido a la presentación de la actividad 'No me cantes violencias'. Esta iniciativa, dirigida a estudiantes de Educación Secundaria, ha causado mucha polémica en las redes por las canciones que se han escogido para ilustrar el machismo que existe en la música en castellano.



"Pensar que el reggaetón es el tipo de música más sexista en estos momentos, es un error", valora el texto compartido por Skolae, que añade dos listas de títulos que según ellos promueven, por un lado, el "sexismo"; y por el otro, la "violencia de género".



De esta manera, en la primera tanda de canciones se pueden encontrar los nombres de Amaral, El canto del loco, David Bustamante, Nena Daconte, Shakira, Melendi o Juanes. Mientras tanto, en la segunda, los artistas señalados son los siguientes: Maluma, Joe Montana, Malú, Loquillo, La Factoría, Daddy Yankee y Dasoul.



El texto cierra con una última sección dedicada a temas que "denuncian la violencia de género". En ella surgen 'Un extraño en mi bañera' de Ana Belén y 'No voy a cambiar' de Malú.





Ya era hora @gob_na Gobierno de navarra que censurarais una canción como "Contigo", escrita por mi, dedicada al cariño que el público nos hace llegar desde los shows, en las gradas, en la pista o con su acercamiento diario en la calle para mostrarnos lo que les generan (sigue) — Dani Martín (@_danielmartin_) 13 de noviembre de 2018

, cantante de 'El canto del loco', ha mostrado su disconformidad en Twitter a la censura de la canción '', de su antiguo grupo. El vocalista ha explicado que está "dedicada al cariño que el público nos hace llegar desde los shows".