Vicky Gastelo: "Para que algo sea bonito no tiene que ser perfecto"

La artista cántabra, que ha escrito para artistas de la talla de Malú o Marta Sánchez, presenta esta noche en el Café del Alba de Murcia su quinto disco, Lo he vuelto a hacer, con el que pretende presentarse definitivamente al gran público.

Vicky Gastelo es una de las mejores compositoras del país y, a pesar de ser una desconocida para el gran público –y eso que ha escrito canciones, letras y adaptaciones para nombres de la talla de Marta Sánchez, Malú, Mónica Molina, Sara Connors o la puertorriqueña Ednita Nazario–, lleva un largo recorrido a sus espaldas. La artista cántabra, habitual en el circuito de cantautores, es muy querida y respetada por conocidos compañeros de profesión que le avalan y han querido que se suba al escenario con ellos, como Quique González, Revólver, Rulo y La Contrabanda, Los Secretos, Andrés Suárez, Marwan y Funambulista; incluso fue invitada por Extremoduro a hacer los coros en Dulce introducción al caos ( La ley innata, 2008). Ahora acaba de publicar su quinto disco, Lo he vuelto a hacer (El Dorado, 2017), con el que pretende mostrarse al gran público. Diez canciones que mantienen la profundidad habitual de la cántabra, pero miran hacia otra parte, más positiva, más brillante. «Nuevas armas para una nueva Gastelo, más guerrera en lo musical y con más garra en lo vocal», dice la nota de prensa.



Lo has vuelto a hacer. ¿Tenías alguna duda?

Pues justo tenía varias certezas. Como en todas las profesiones, puedes dejarte llevar por la inercia, pero no me ponía seguir haciendo lo mismo y de la misma manera, y con las mismas personas; eso lo sentía claramente. Paré y me puse a escribir pensando en lo que quería transmitir, en qué tipo de emociones, sobre todo. Cuando tuve un buen puñado y las personas con quien quería trabajar, me dije: «Pues parece que lo vas a volver a hacer?».

Has contado con las colaboraciones de tus amigos Carlos Goñi y Andrés Suárez.

Como bien dices, ambos son amigos, y la colaboración fue muy natural. Andrés y yo habíamos cantado esta canción muchas veces en nuestros conciertos. Mientras grababa el disco fui a verle a la Sala Galileo, y en el camerino hablamos de grabarla un día. De vuelta a casa pensé: «¿Y por qué no en este?». A Goñi, con quien ya había cantado Si tú piensas en mí, una de sus favoritas, le envíe por whatsApp un trocito de la letra cuando la estaba escribiendo. Me venía él a la cabeza; el estribillo lo veía 'muy Goñi'. Cuando la grabé se lo propuse, y le encantó.

De hecho el disco sale con el sello de Goñi, El Dorado. ¿Qué lazos tienes con él?

Nos conocimos hace años. Vino a verme tocar, y ahí empezó la amistad. Le gustaba mucho una de mis canciones, y en un concierto que organizamos en Madrid, Gastelo y amigos, le invité a cantar, y a partir de ahí ha ido creciendo nuestra amistad.

Has grabado el disco con tres productores diferentes: Goñi, Pablo Cebrián y Bori Alarcón. ¿Cómo has repartido las canciones?

Empecé con Bori Alarcón, con quien ya había trabajado en mis dos discos anteriores. Nos presentó Carlos Raya, porque le encargó las mezclas y mastering de En el fondo de los mares. Después paré unos meses y llamé a Pablo Cebrián. Él ya había producido dos canciones en mi disco Ahórrate las flores, y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él. Y, por último, cuando a Carlos le propuse cantar El sitio, me respondió que lo que quisiera, así que le dije: «Pues lo que quiero es que produzcas algún tema en el disco». He hecho una vez más el disco que me ha dado la gana, y me he dado algún que otro capricho, la verdad. Trabajar con ellos, las dos colaboraciones? Supongo que después de tantos años una se puede permitir estas cosas?

¿Hay algo que le de unidad?

Supongo que yo, mi persona, con mi particular sensibilidad, mi voz y mi manera de contar las cosas. Algunos compañeros me han dicho que soy yo, pero con otros vestidos. Técnicamente, la unidad se la ha dado el mastering.

¿Qué te planteabas con Lo he vuelto a hacer ?

Me plantee dos cosas: una, que cuando lo escuchasen se contagiaran de esperanza, de positividad, de energía; bastante fastidiada es la vida a veces... Los que hemos pasado alguna tragedia en la vida sabemos cómo se ven las cosas después. Y luego me esforcé en hacer temas más up tempo y salir de los medios tiempos que me salen de manera natural. Jugué con la guitarra eléctrica y los pedales. Quería dejar a un lado el country y el folk americano que se respiraba en los dos discos anteriores. Pensando en azul es el tema que reúne este espíritu.

¿Qué podemos encontrar en Lo he vuelto a hacer ?

Es diferente a cualquiera de los anteriores. El mensaje es distinto. Son diez buenas canciones; escribí muchas más, pero de estas diez no tenía ninguna duda. Hay canciones muy producidas y canciones desnudas a guitarra y voz. Es un disco muy orgánico. No tiene muchos elementos, pero son canciones redondas tocadas por grandes músicos de este país.

Algunos dicen que les da la sensación de que eres una chica triste...

Es curioso. Los que me conocen y van a mis conciertos piensan lo contrario, porque siempre hago bromas con las letras y las historias que canto. Hago un poco de tragicomedia con las canciones. Yo no las veo tristes, aunque algunas sí tienen cierta melancolía.

El disco incluye también una versión acústica de Aunque no sea yo junto a Andrés Suárez. ¿Cuál ha sido el motivo de incluir esta canción? ¿Para que algo sea bonito no tiene que ser perfecto?

Como te decía, la habíamos cantado tanto y le gusta tanto a la gente que teníamos que grabarla para que la pudieran escuchar también en casa. Para que algo sea bonito no tiene que ser perfecto. Justamente hicimos tres tomas de esta canción. Yo quería la tercera porque estaba más afinada, mejor de tempo, pero la más emocionante era la toma primera. Y esa es que la que se quedó.

¿Hasta qué punto supone este disco una renovación musical y personal de Gastelo?

He escrito sin tapujos. He vestido las canciones completamente diferente a las anteriores. Hace tiempo me dices que mi disco lo iba a abrir un tema como París, totalmente pop, y no lo hubiera creído.

¿Son estos los versos más valientes de tu carrera?

Nunca se sabe. Espero seguir escribiendo, pero estos lo son, y mucho. Como digo en Frena, «no sabes lo que me costó poner cada cosa en su sitio. Quitar algunos vicios cuesta más que aprender».

Hemos visto a compañeros como Andrés Suarez, Rulo, Rozalén o Fumabulista dedicarte palabras muy bonitas. ¿Cómo sienta ese respaldo?

Pues es un honor para mí. Te reconforta porque parece que haces las cosas bien, y que todo ese trabajo que una se pega para intentar escribir mejor, ellos que saben de este oficio lo ven. El reconocimiento de los compañeros es de las cosas más bonitas de la vida, independientemente de la profesión que tengas.

Arrancas gira en Murcia. ¿No hay nada como el directo?

Nada. Yo hago canciones para tocarlas. El disco es un vehículo para que todo el mundo sepa que tienes canciones nuevas.